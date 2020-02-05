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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

在哪刷卡消費？高雄人最在地 連江靠外來客

2020-02-05 13:39經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

你都在哪裡刷卡消費？根據聯合信用卡大數據分析顯示，高雄市的信用卡持卡人在地消費意識最強，近八成的刷卡交易是本地人自己貢獻的，高度仰賴外地人來消費的則是連江縣和屏東縣。

持卡人消費區域可分成三種，第一種為信用卡交易筆數或交易金額皆是本地持卡人為主的「居家型地區」，第二種是無論信用卡交易筆數或是交易金額皆是以外地持卡人為主的「外來型地區」，最後一種則是本地持卡人交易次數較多，但在交易金額上卻是外地持卡人表現較為突出的「 特殊型地區」。

「居家型地區」分別為新北市、桃園市、台中市、台南市 、高雄市、基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣等11個縣市，這些地區的在地化生活消費明顯，有近六成以上的消費來自本地持卡人；其中高雄市80%交易筆數，以及近78%交易金額為本地持卡人自己貢獻 。

台北市、金門縣、屏東縣、連江縣、新竹縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣，共計八個縣市則為「外來型地區」，這些地區無論消費金額或是筆數，都是外地持卡人高於本地持卡人。

其中最高度仰賴外來消費的是連江縣，84%交易筆數，89%交易金額，是來自外地人的貢獻，台北市也有近六成交易筆數和金額由外地人貢獻。

至於誰最愛去連江縣消費呢？資料顯示來自台北市的持卡人占第一名，其次是來自新北市和台中市的持卡人。

外來型地區外地人的消費金額通常比本地人高，台北市除外，台北市本地持卡人平均單筆消費金額2,451元，高於外地人在台北市的單筆金額2,233元。

至於在消費筆數上本地持卡人相對較高，但消費金額卻相反的「特殊型地區」則有台東縣、南投縣以及新竹市。

特殊型地區的特色是，以台東和南投來說，本地人消費集中在超市和加油等小額消費，外地人則以金額較高的旅宿為主。

信用卡刷卡台東

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