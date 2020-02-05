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12月製造業景氣燈號值增至10.15分 轉亮「低迷」黃藍燈

2020-02-05 12:07經濟日報 記者陳素玲／即時報導

台經院今（5）日公布2019年12月製造業景氣燈號，受惠於美中雙方簽署第一階段貿易協議，有助於緩解市場觀望氣氛，且12月台股表現亮眼，廠商對景氣看法偏向樂觀，整體製造業景氣信號值增加0.93分到10.15分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈，是去年全年僅出現的一次黃藍燈，其餘都是藍燈，表現不如2018年。

展望未來，不確定因素包括美中貿易協商進展、各國央行貨幣政策寬鬆力道、中國重大疫情是否持續擴大等，都可能為後續國內經濟帶來不確定性風險。

今年各產業展望，台經院根據模型估算，除化學橡膠業與金屬機械業景氣燈號為藍燈外，民生工業、電子電機、運輸工具業與整體製造業景氣燈號均為黃藍燈。

台經院指出，去年受到中美貿易戰陰影，前11個月都是代表景氣衰退的藍燈。去年底終於因為中美達成第一階段協議，台股也持續上揚，表現亮眼，加上國際油價年增率走高、產業供應鏈調整持續、高階半導體需求強勁等因素，去年12月國內製造業相關數據表現優於預期，出口與製造業生產指數表現續呈正成長，外銷訂單亦由負轉正，拉抬需求面與經營環境面指標表現，製造業指數首次轉為黃藍燈。

2019年12月景氣信號各主要組成項目觀察，有兩個項目分數減少，三個項目增加，其中以經營環境面增加0.63分最多，其次為需求面增加0.26分，原物料投入面增加0.17分，售價面、成本面則分別減少0.08分與0.06分。

今年各產業景氣展望，民生工業方面，台經院認為，受到全球需求尚未明顯回溫，紙漿庫存天數仍高，衝擊紙品價格，預估109年紙漿、紙及紙製品業維持在藍燈表現，而紡織業及整體民生工業處於黃藍燈表現。

化學橡膠部分，由於中國經濟以及製造業生產表現展望仍難以樂觀看待，且中國需求不佳也連帶影響國內下游塑橡膠原料業者對基礎石化原料的需求下滑；此外，美國乙烯及下游衍生物產能進一步擴大，將影響化學材料產品銷售價量表現，預估109年整體化學橡膠業為藍燈。

在金屬機械方面，儘管前瞻基礎建設及離岸風電等公共工程，加上台商回台投資續強，仍有利於帶動國內營造用鋼需求，然中國、韓國出口之鋼材產品價格競爭壓力仍高，加上國際鐵礦砂報價將呈現修正，且下游用鋼業者因銷售及出口減緩而延後回補庫存，造成國內鋼材報價修正壓力加大，今年基本金屬業與整體金屬機械業仍維持藍燈。

在電子電機業方面，受惠於人工智慧、物聯網、高速運算、5G、AR／VR等新興科技領域拉抬半導體需求動能將漸趨顯著，且國內晶圓代工的先進製程與高階封測技術的競爭優勢依舊，109年電子零組件業景氣燈號為綠燈，而整體電子電機業景氣燈號為黃藍燈。

景氣燈號製造業台經院

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