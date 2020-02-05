揪人來存款 養大自己的錢

自己的錢要怎麼養大？除了靠自己也可以靠社群圈；為了幫助年輕族群穩健理財，遠銀Bankee社群銀行數位存款帳戶推出基本活存年利率0.6%無上限，且若推薦親友發展社群圈，平均餘額總額達10萬元以上，次月圈主存款可享指定額度2.6%優惠利率。

根據2019薪酬白皮書，2019年94.1%企業有發放年終，平均為1.1個月，有些企業年終發放高達六個月以上。別再羨幕別人了，與其靠老闆加薪，不如靠自己放大年終獎金。

遠東銀行建議，辛苦一年得來的獎金千萬別急著花掉，還未規畫理財投資的人，可考慮Bankee數位存款帳戶，享受比牌告利率還高的利息，還能隨時提領不擔心利息打折；活存年利率0.6%無上限，為一般活存年利率0.2%的三倍，當社群圈存款月平均餘額達指定門檻，利率再提高至2.6% ，為一般活存0.2%的13倍，遠高於1年期定存1.1%，把錢放大就靠自己。

例如小瑜領了年終獎金10萬元，全數存入Bankee數位帳戶，同時邀請了爸爸申辦數位帳戶。爸爸也將年終獎金30萬元存入Bankee數位帳戶賺取0.6%的活存利率，準備伺機投資股市；小瑜立刻享受到2.5萬元為2.6%高利活存利率。

Bankee社群銀行數位存款帳戶鼓勵揪人一起來存款，以小瑜來說，目前她的社群圈月平均餘額總額介於30到100萬元，身為推薦人的她就有2.5萬元的推薦人存款優惠利率額度。

假設她的社群圈擴大，存款餘額能增加到100萬至300萬元之間 ，她就有5萬元的個人存款優惠利率額度。