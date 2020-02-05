市場生機旺 消費卡健康

台新銀行推棉花田聯名卡 圖/台新銀行提供 分享 facebook

剛過完年，吃多喝多，想要來點身體環保，吃點生機飲食嗎？看好國內生機產業前景無限，多家銀行與各大有機商店合作發行聯名卡，提供購物折扣優惠或是加碼回饋，同時顧健康也顧荷包。

兆豐銀行與知名連鎖有機商店聖德科斯生機食品攜手合作，正式發行「聖德科斯聯名卡」，此卡結合MasterCard感應式信用卡、聖德科斯會員卡及icash電子票證功能為一體。

除兆豐外，目前市面上還有台新銀行發行的棉花田悠遊聯名卡，以及第一銀行的里仁為美福智御璽聯名卡；三張信用卡各自連結了不同的電子票證，兆豐聖德科斯卡是icash，台新棉花田卡是悠遊卡，一銀里仁卡是一卡通。

就如同百貨公司一樣，有人愛逛新光三越，有人偏好SOGO百貨，熱愛採購生機食品者也會有自己偏好的商店，申辦聯名卡最大好處之一就是辦卡立即成為VIP，享有會員折扣；以兆豐聖德科斯聯名卡來說，持卡人可直接升等聖德科斯VIP會員，享受天天購物八五折起優惠；台新棉花田聯名卡則是核卡成功即成為棉花田VIP會員，享有九折優惠。

在回饋方面，兆豐聖德科斯聯名卡採取雙重點數回饋模式，一次將聖德科斯會員點數及兆豐銀行紅利點數囊括入袋，也就是卡友刷卡消費的同時 ，每滿30元就可獲得德科斯會員點數1點（每10點可折1元）、每滿25元則可同時獲得兆豐紅利點數3點 （每1000點可折60元）；還有每逢周二卡友日再享消費滿588現折50元。

台新的棉花田悠遊聯名卡則是店內店外消費皆有回饋，6月底以前店內消費加碼0.7%現金回饋，店外消費0.3%回饋。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，多角化經營是兆豐銀行的方針，除了提供年輕人喜愛的商品外，中高年齡層的群眾也是兆豐努力經營的對象，尤其面對老齡化社會到來，健康養生成為人人必備的課題，此次與聖德科斯聯袂發行信用卡，就是希望讓民眾能一邊採買健康安全的生機食品，一邊也能享有超值的刷卡優惠。

這是繼發行「統一獅聯名卡」後，兆豐銀行再度與統一集團攜手合作，近年來八大行庫積極年輕化，向年輕市場靠攏，但有別於以往主攻年輕客群 ，這次鎖定注重健康養生的對象群族。