新台幣挑戰29字頭 盤中勁揚1.67角

台北股匯市今（5）早延續昨天上揚氣勢，其中新台幣表現更是可圈可點，早盤小幅貶值0.3元，以30.210元兌1美元開出 ，隨即反彈上攻，一度來到30.040元，升值1.67角。

主要亞洲貨幣韓元一度升至1,181.88韓元兌1美元，目前拉回至1,188韓元附近震盪，日圓回貶至109.49日圓兌1美元價位。

人民幣兌美元中間價今日來到6.9823元，較前一交易日中間價仍貶值44基點，但在岸及離岸人民幣則在7元上下震盪。