新台幣開盤 貶值0.3分

新台幣今（5）日早盤以30.210元兌1美元，貶值0.3分開出。

新台幣昨日跟隨亞幣上漲，以及台股大漲腳步，升值1.25角，以30.207元兌1美元作收。

今早新台幣開盤小貶之後，隨即反彈向上，目前來到30.174元兌1美元，升值3.3分。