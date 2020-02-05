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武漢肺炎防疫漏洞？新北居家檢疫3名失聯 市府動員急找人

防堵業務員亂賣保單 保險局2大新措施下週上路

2020-02-05 06:16聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

為防止保險業務員勸誘保戶借款買保單，且避免業務員亂賣不適合的保單給70歲以上長者，金管會保險局今宣布，將祭出兩大措施，包含若推薦客戶用房貸買保單，業務員不得領房貸的佣金，違者保險局可以開罰60萬到120萬元，新措施最快下週上路。

保險局今表示，修正後的「保險業招攬及核保理賠辦法」將於將公告，其中最重要的有兩大措施，包含禁止業務員不當勸誘保戶借錢買保單，與販售有解約金商品給70歲以上長者要全程錄音錄影。

保險局官員指出，若業務員勸誘客戶解除或終止契約，或以貸款、保單借款繳交保費，又或是業務員推薦客戶申辦貸款，且貸款案送件前後3個月內曾對同一客戶招攬保單者，不可以給付該業務員推薦申辦貸款的報酬。

官員指出，會訂3個月期限，是因為較難認定其因果關係，有可能是客戶先買了保單後貸款金才核下來，因此若業務員在貸款案件送件日前後3個月內，沒有向同一客戶招攬保單，該業務員還是可以領取推薦的房貸佣金。

另外，新規定也排除客戶辦以房養老後買高齡化商品。保險局說明，民眾為自身老年生活若辦以房養老貸款，且所取得的資金用在購買年金險或長照險，且保險公司有瞭解客戶及商品適合度評估後才承保，就不算在業務員不當勸誘客戶借款買保單的範疇。

同時，針對高齡化長者，保險局去年已規定，販售投資型保單給70歲以上長者要錄音或錄影，下週上路的新法將擴大範圍，只要是販售有含解約金的保單給70歲以上長者，全程都要錄音或錄影。

金管會。記者戴瑞瑤／攝影。
金管會。記者戴瑞瑤／攝影。
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保單保險以房養老

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