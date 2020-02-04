業務員推薦客戶借錢買保險 金管會有條件放寬

防堵勸誘消費者借錢買保單，金管會保險局修改保險業招攬理賠辦法，給予六大管控措施，已完成預告，將於2月正式上路！不過在業者反應下，金管會有條件放寬，業務員領取介紹貸款領佣金，放寬3個月內未向同一客戶招攬過保險商品過就不限。

對於借錢買保單等行為，採取四大管控措施，金管會保險局副局長張玉煇表示，修正「保險業招攬及核保理賠辦法」預告二個月期滿，預計2月底前即可上路，保險公司若違反規定，將處60萬元到1,200萬元罰鍰。

保險局表示，此次修正招攬理賠辦法，明定禁止保險業招攬人員及業務往來保險經紀人不得勸誘客戶借款買保險，及保險業就其業務人員推介客戶申辦貸款，不得給付該業務人員推介申辦貸款之報酬。不過有個但書，貸款案件送件前後3個月內不曾對同一客戶招攬保險商品者，不在此限。

保險局表示，業務人員幫客戶辦借款買保單的招攬行為，不一定屬於勸誘客戶，仍須視個案事實判定。而且現行民眾亦有「以房養老」及退休投保年金險的需求，若為照顧自身老年生活需要辦理以房養老貸款，且將所取得資金用以購買年金保險及長期照顧保險商品者，若保險業招攬及核保作業，有依法進行了解客戶及商品適合度，評估後予以承保，因此不視為不當勸誘，只要貸款案件送件前後3個月內不曾對同一客戶招攬保險商品者，仍有條件給予該業務員推薦貸款的佣金。