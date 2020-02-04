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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

疫情蔓延 台資銀行台籍員工仍有13人留守武漢

2020-02-04 18:55經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

根據金管會資料，在武漢設有據點的三家台資銀行，目前仍有13名台籍員工留在武漢。

金管會銀行局今天表示，有三家台資銀行在武漢設有據點，土銀武漢分行台籍員工有六人，目前安好，其中五位幹部、一位員工，均未隨包機回台。

台企銀武漢分行台籍員工八人，七人留在武漢，另有一位經辦人員已隨包機返台。

台企銀、土銀總行也會隨時與武漢分行保持聯繫，掌握當地情況。

至於台北富邦銀行在大陸子行華一銀行，台籍員工則有三位，目前人均在台灣，因封城考量交通狀況，未再回武漢。

根據銀行局了解，為因應疫情，台資銀行大陸分行目前多數分兩批人員上班，以避免風險過大。

武漢疫情蔓延，多達16家台資銀行在大陸設有據點，市場擔心疫情會否衝擊台資銀行大陸據點業務，金管會銀行局表示，大陸分行業務以企金為主，客戶上門機會不大，至於子行有部分也剛開業不久，目前看來影響應有限。

銀行局表示，台資銀行大陸分行的業務以企金為主，客戶需要臨櫃的機會相對不大，也因此銀行可以採取分段上班方式，減少風險。

至於以消金業務為主的子行，有部分最近才剛從分行轉型為子行，像彰銀、國泰世華銀行等，因此，目前來看影響應有限。

台資疫情金管會

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