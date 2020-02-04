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因應武漢肺炎 金管會要求銀行採取三項緊急措施

2020-02-04 18:52經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

因應武漢肺炎疫情，金管會銀行局要求金融機構採取三項緊急措施。 記者陳正興／攝影
因應武漢肺炎疫情，金管會銀行局要求金融機構採取三項緊急措施。 記者陳正興／攝影
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因應武漢肺炎疫情金管會銀行局要求金融機構採取三項緊急措施， 包括規劃妥適防疫與應變措施，國內外從業人員若有確診病例應立即通報等。

金管會銀行局副局長莊琇媛今（4）日表示，為因應武漢肺炎疫情，銀行局上周已電話通知本國銀行採取三項措施，包括第一，規劃妥適的防疫與應變措施。

第二，國內外從業人員如有確診病例，請立即電話通報銀行局。

第三，如為因應疫情，而變更任一國內外分支機構的辦公方式，要立即電話通報銀行局。

莊琇媛表示，金管會之前已訂有「金融機構災害防救作業要點」，並請銀行公會訂定「金融機構災害緊急應變對策手冊範本」，銀行應依這項規定建立相關因應機制，設置應變小組，各項應變措施應包括業務復原措施、存放款等客戶服務權宜措施、連線作業及資安管理等。

銀行局將持續密切關注疫情後續發展，並督導各金融機構採取必要因應措施，以維持金融市場穩定運作。

除此，保險局春節前夕也發函給保險業相關公會指出，為因應我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，請各會員公司應加強同仁警覺與認知，並規劃備妥流感防疫相關因應措施，建立緊急聯絡窗口並與金管會隨時保持聯繫，以利未來若疫情等級升高時，能及時因應防治。

金管會證期局副局長張振山則表示，券商公會也通知會員券商，要加強防疫措施。

疫情金管會武漢肺炎

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