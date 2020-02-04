親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

國銀台幹13人留守武漢 台企銀有一人搭包機回台

2020-02-04 17:55聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

武漢台商包機昨抵台，台資銀行中有三家銀行在武漢有分支機構，金管會銀行局今證實，其中台企銀有一名台籍人員搭乘包機回台，目前仍有13名台灣籍幹部留守當地，為開工做準備。

金管會銀行局表示，目前土銀的武漢分行有6人，全數留守武漢，沒有偕同包機回台，目前人員皆安好，當中有5位幹部，一位是承辦人員，這6名員工主要是考慮到回台要自主管理14天，武漢當地如果開始營業，恐沒辦法在隔離期間內回武漢，因此選擇繼續留守武漢。

另台企銀的台派員工有8人，其中有7人留在武漢，都是主管級，另有一名經辦人員偕同包機回台，留在武漢原因也是要配合當地營業，台企銀向銀行局表示，總行有隨時跟分行保持聯絡。

富邦華一銀行的武漢分行，也有3名台派人員，但3名人員在過年時就已回到台灣，至於是否要回台，銀行局表示，考慮到交通不便，因為武漢目前是封城狀態，要看目前營運需要。富邦華一銀行跟銀行局表示，因為是子行，人員比較好調度，行內只留必要的人力。

銀行局指出，目前台資銀行在大陸當地的分行幾乎是採取分兩段上班，避免感染風險過大，也因為台資銀行在大陸多以企金業務為主，個金業務幾乎沒有，企金客戶必須上門的機會不多，因此可分段上班。

台企銀台資一銀武漢肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎恐導致香港金像獎取消？田啟文正式回應

對抗武漢肺炎 陳其邁傳授3寶

武漢肺炎蔓延！李榮浩「同根」聲援　楊丞琳也發...

對抗武漢肺炎 台灣科學家召開記者會

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

寒流農損⋯17名農漁民投保氣象保單 174.5萬元入帳了

2020-02-04 16:11

賀鳴珩：台股投報率高 要退休就要買股票

2020-02-04 15:00

守在武漢同進退 土銀六行員捨棄返台機會

2020-02-04 13:03

醫療險理賠武漢肺炎嗎？3大關鍵決定命運…

2020-02-04 10:00

新台幣開盤貶值0.8分 之後止貶轉升

2020-02-04 09:16

龍巖李世聰 解任彰銀董事

2020-02-04 00:47

和泰產董座 張永固出任

2020-02-04 00:47

台銀、土銀對岸分行 採輪班制

2020-02-04 00:47

銀行拚整併 打造國際金融中心

2020-02-04 00:43

匯市爆量貶值…人民幣貶破7 台幣跟著溜滑梯

2020-02-04 00:36

財經觀點／公司誠信經營 從防制方案著手

2020-02-04 00:21

防疫照顧 兆豐銀給7天有薪假

2020-02-04 00:06

台資銀大陸疫區授信 當心

2020-02-03 23:44

新台幣保單利率 守住2字頭

2020-02-03 23:42

台銀推低利貸款 小微企及時雨

2020-02-03 23:38

降息預期升溫…保戶收益恐縮水

2020-02-03 23:35

董監酬金資訊 第二階段公告

2020-01-30 23:37

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04
看更多

熱門文章

供應吃緊 被動元件喊漲

2020-02-04 01:26

防疫照顧全薪給假 企業表態

2020-02-03 23:31

守在武漢同進退 土銀六行員捨棄返台機會

2020-02-04 13:03

台銀：防疫照顧假是否給薪 遵照政府規定

2020-02-03 19:38

600億綠電投資大潮 來了

2020-02-03 23:07

醫療險理賠武漢肺炎嗎？3大關鍵決定命運…

2020-02-04 10:00

電阻搶手 國巨、大毅受惠

2020-02-04 01:25

開發金總經理王銘陽退休 3月4日生效

2020-02-04 15:50

鴻海如因疫情延長陸廠停工 消息人士：恐影響出貨

2020-02-04 02:28

疫情發酵／農產內外銷受阻 短期水果、葉菜類重損

2020-02-04 00:57

中天董事長潘祖蔭傳月底離職 恐影響換照審查

2020-02-04 14:28

長榮、華航 大砍兩岸航班

2020-02-03 23:35

匯市爆量貶值…人民幣貶破7 台幣跟著溜滑梯

2020-02-04 00:36

新台幣保單利率 守住2字頭

2020-02-03 23:42

賀鳴珩：台股投報率高 要退休就要買股票

2020-02-04 15:00

2月共七家、286張利變保單 調整各幣別宣告利率

2020-02-03 20:24

去年大賺 新制勞退基金 人均分紅2.2萬

2020-02-04 00:55

名家瞭望／杜芙若：中國、印度成長減速的背後…

2020-02-04 01:46

台灣1月口罩進口年減逾1成 9成3仰賴中國

2020-02-03 21:18

疫情攪局 華碩電競手機缺貨

2020-02-04 01:21

杭州封城 台商企業嚴陣以待

2020-02-04 13:22

台積電員工請防疫照顧假 擬給半薪

2020-02-03 21:43

代工廠首家！金寶、泰金寶宣布員工請防疫照顧假給半薪

2020-02-04 11:28

龍巖李世聰 解任彰銀董事

2020-02-04 00:47

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

新台幣開盤貶值0.8分 之後止貶轉升

2020-02-04 09:16

銀行拚整併 打造國際金融中心

2020-02-04 00:43

美國空調暖通製冷大展 台達秀樓宇自動化整合實力

2020-02-04 09:16

請防疫照顧假 這些銀行給薪水

2020-02-03 22:47

武漢肺炎延燒／杭州封城 波及鴻海網通廠

2020-02-04 14:35

杭州也封城！經部：台商投資495件 共23.66億美元

2020-02-04 12:20

因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

2020-02-04 15:37

兩樣情？私幼家長不能請防疫照顧假 勞部：請家庭照顧假

2020-02-04 16:13

和泰產董座 張永固出任

2020-02-04 00:47

急單七休一鬆綁 口罩廠適用

2020-02-03 23:29

名家觀點／續修公司法 三面向著手

2020-02-04 01:36

大陸延後開工 業者：PC供應問題不大

2020-02-04 01:20

華為、三星在陸生產 未中斷

2020-02-04 01:24

華南金子公司大換血 呂金火代理華南永昌投信董座

2020-02-03 23:20

企業認列呆帳損失 兩條件

2020-02-04 00:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top