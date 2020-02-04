國銀台幹13人留守武漢 台企銀有一人搭包機回台

武漢台商包機昨抵台，台資銀行中有三家銀行在武漢有分支機構，金管會銀行局今證實，其中台企銀有一名台籍人員搭乘包機回台，目前仍有13名台灣籍幹部留守當地，為開工做準備。

金管會銀行局表示，目前土銀的武漢分行有6人，全數留守武漢，沒有偕同包機回台，目前人員皆安好，當中有5位幹部，一位是承辦人員，這6名員工主要是考慮到回台要自主管理14天，武漢當地如果開始營業，恐沒辦法在隔離期間內回武漢，因此選擇繼續留守武漢。

另台企銀的台派員工有8人，其中有7人留在武漢，都是主管級，另有一名經辦人員偕同包機回台，留在武漢原因也是要配合當地營業，台企銀向銀行局表示，總行有隨時跟分行保持聯絡。

富邦華一銀行的武漢分行，也有3名台派人員，但3名人員在過年時就已回到台灣，至於是否要回台，銀行局表示，考慮到交通不便，因為武漢目前是封城狀態，要看目前營運需要。富邦華一銀行跟銀行局表示，因為是子行，人員比較好調度，行內只留必要的人力。

銀行局指出，目前台資銀行在大陸當地的分行幾乎是採取分兩段上班，避免感染風險過大，也因為台資銀行在大陸多以企金業務為主，個金業務幾乎沒有，企金客戶必須上門的機會不多，因此可分段上班。