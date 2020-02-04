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最快三秒知道額度 新創公司攜手嘟嘟房推「秒貸」服務

2020-02-04 17:19經濟日報 記者林子桓／即時報導

由新創公司ADENOVO諦諾智金股份有限公司成立的aifian今（4）日宣布，將攜手停車業龍頭嘟嘟房，推出「秒貸」FinTech服務。aifian執行長劉晉良表示，希望可以一直與我們的用戶站在一起，用數據讓自己過上更好的生活。

車貸一直都不是銀行喜歡做的業務，必須要花很多時間審查車主信用，成交金額又不高。展望2020年的台灣消費金融市場，aifian宣布與台灣停車業龍頭嘟嘟房攜手合作，擴大AI與Fintech的產品服務範圍。

嘟嘟房在2016年開發俥酷iParking，挾著其管理全台340餘個停車場的通路優勢，致力於車主數據應用發展。嘟嘟房總經理江馥年表示，透過aifian長期累積的個人數據資料， 結合嘟嘟房龐大的線下車主行為數據，可以讓消費者獲得更好的額度及更有效率的服務。

劉晉良表示，亞太地區每年有超過五千萬件車貸申請，但銀行侷限於人力、物力確實無法滿足所有人的需求，「我們希望可以一直與我們的用戶站在一起，用數據讓自己過上更好的生活。」

aifian攜手嘟嘟房用AI打造最精準的車貸風控以及多維度信用分析模型，就可以為車貸審核做快速精準的把關，提供合理的利率及額度，讓消費者絕不吃虧。當申貸人提交車貸申請後，最快3秒就可以知道額度，當日就能收到款項。

未來，申貸人與車商、保險公司與銀行都可以藉由金融科技互信、互助，進一步為財富與夢想增值，數據的串聯與AI將對風險控制管理帶來結構性的改變，讓台灣也能做到「秒貸」服務。

金融科技車商

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