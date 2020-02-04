開發金：王銘陽未滿65歲 但符合退休資格

用LINE傳送

用LINE傳送

開發金控（2883）說明，總經理王銘陽未滿65歲，但已可申請退休，至於郭瑜玲則沒有跟進同步離開的訊息。

據了解，王銘陽為1956年生，今年64歲，但是已經達到提出退休申請的門檻，因此申請退休，接任者將待董事會推選。