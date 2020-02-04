武漢肺炎恐影響企業經營 KPMG提防疫3思維

武漢肺炎疫情延燒，台灣企業也同時面臨了營運持續的嚴重挑戰，如果疫情擴大，金融服務、製造生產等商業活動都可能受到衝擊， KPMG安侯建業建議，企業準備因應計畫，應具備三項新思維，包括善用前瞻科技、洞悉新的國際標準，以及發揮風險治理技能。

KPMG安侯建業數位科技安全服務負責人謝昀澤表示，如果在2003年曾經有抗SARS經驗，且留下紀錄的台灣企業，這次可以參考當年的「抗SARS營運持續」相關舊計畫修訂套用；不過，現今的企業環境已經與20年前的環境大不相同，在準備新的因應計畫時，他建議要具備以三項新思維。

首先，謝昀澤認為，要善用前瞻科技，包括高速網路傳輸、智慧型手機應用、智慧聯網環境、完整且多樣的雲端服務、虛擬/擴增實境設備等，都是過去抗SARS時期未完備的科技應用，企業可以視業務需求，選擇適當技術加以應用。

例如，金融業可鼓勵消費者多使用線上開戶、提供線上交易等服務，減少或關閉營業場所以避免群聚感染；電子商務業可以考慮適當擴充使用雲端運算服務，減少現場維護人力；製造業可以使用智慧製程技術，降低產線人力也兼顧生產的穩定性。

另外，基於近年全球大規模環境與傳染病風險劇增，國際上也有相關標準制度可以遵循，例如2019年底才改版的ISO 22301標準等，強調制定業務持續目標、監測性能和指標，並能將危機和災難性事件造成的財務的負面影響，企業可透過正向回饋的PDCA循環(Plan計畫- Do執行- Check檢查- Act行動)降低損失或創造相對競爭優勢。

第三則是發揮風險治理技能，不僅單純導入技術和國際標準，高階管理人必須以企業治理的高度，慎重的決定導入的技術、標準、範圍和預期的成效KPI，實際參與建設置的過程並追蹤執行狀況，徹底擺脫以往有寫應變計畫就好的陋習，再轉變為了解作到多好和想要多好，才能確保企業可有效因應詭譎多變的未來挑戰。

謝昀澤補充，除了企業外，一般民眾在大規模疫情爆發期，可充分應用政府或企業所提供的數位政府，如各類公文書申辦與繳費、網路銀行、行動支付、電子商務等，暫時減少防疫關鍵期的人與人實際接觸，靈活運用科技力也可以成為防疫工作的助力。