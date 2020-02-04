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開發金總座王銘陽 3月4日退休

2020-02-04 15:51經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

中華開發金控今（4）日於股市公開資訊觀測站發布重訊，總經理王銘陽申請自2020年3月4日退休

王銘陽目前為中華開發金融控股股份有限公司總經理，同時也是中壽的法人董事代表人，兩家公司今天下午皆已發布王銘陽將退休的訊息。

中華開發金融控股退休

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