永豐金證券：股票+債券打造百萬教育基金

新春壓歲錢正是幫小朋友打造教育基金的好機會，永豐金證券表示，低利率時代股市及債券投資帶來了更優異的投資效益，分析過去15年美國10年公債、S&P 500、及台股的年化報酬率分別為4.19%、8.93%及8.6%，將壓歲錢以定期定額存股，可以打造出具有「複利效果」、

「股債平衡」與「布局全球」三大特色的存股計劃，以長期投資累積出百萬教育基金。

根據教育局公開平台統計，以全台私立大學經濟系每學期平均繳交4.7萬學雜費為例，永豐金證券分析，若再加上每月1萬元生活費，大學教育經費達85.6萬，應該盡早起步準備，運用新春領到的壓歲錢替小朋友進行存股計劃，可以每年單筆存一次，更可以將紅包分散成為定時定額存股，以小金額分散進場，不論是投資單一個股、指數型ETF、或是券商利用智能運算提出的投資組合配置方案，都可以在兼顧報酬及風險控制的情況下，創造長期累積教育基金的機會並為孩子的理財教育啟蒙。

永豐金證券表示，依據公開資訊觀測站的資料顯示，2018年全台上市櫃企業股利發放寫下1.4兆元歷史新高，等於龐大的企業獲利與股民一起分享，依證交所「發行量加權股價報酬指數」台股大盤過去15年的年化報酬率為8.6%來試算，若每月將壓歲錢分批配置3,000元，

到第15年有機會達到110萬元，滿足大學教育所需，第18年可望達到154萬元的教育基金，回測試算的結果顯示，存股創造的財富效益遠遠優於定存報酬率。

特別值得一提的是，股債配置的存股計劃，更可以有效降低波動風險，長期表現亦相當出色，適合追求穩健報酬的投資人，以美國市場的表現為例，過去15年美股S&P500年化報酬率8.93%，10年期公債年化報酬率4.19%，股市與債券具負相關，組成股債各一半的資產配置年化報酬率為6.92%，試算每月3,000元定期定額存股，15年投資成果有機會達近95萬元，18年的表現推估達近129萬元。

永豐金證券表示，股債配置能避開崩盤風險讓投資組合更穩健，適合教育基金的穩健發展，永豐金證券利用智能運算推出最新進階版台股AI存股服務-豐存股，同步開辦定期定額及定期定股投資服務，囊括6家投信總共26檔市場最主流的ETF，及87檔MSCI成分個股，並領先業界運用諾貝爾獎MPT模型推出9檔波動度不同的智能ETF投資組合。