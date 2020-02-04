土銀、台企銀武漢分行台幹留守 等待2月14日開工

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴展後，首班武漢包機昨天深夜送回247名台僑，降落桃園機場，但是兩家公股行庫土地銀行與台灣企銀派駐武漢台幹，則仍選擇留守武漢當地，並未返台，僅台企銀一位非主管職員先行回台。

土銀武漢分行六位台幹因為武漢封城，被迫留在當地過年，其家屬則因先行返台準備過年，未被困守在武漢。土銀主管表示，由於年前就發現疫情有升溫趨勢，因此從外縣市訂購1,000片口罩提供同仁使用，這段期間每日都與6位同仁保持聯繫，同仁均表示健康狀況良好。

土銀主管表示，因為湖北官方宣布復工時間為2月14日，但考量跟隨包機回台之後，必須隔離檢疫14天，屆時已經2月17日，來不及返回武漢開工 ，因此六位同仁均表達，願意留在武漢等到2月14日開工。

土銀主管表示，2月14日武漢開工後，但會採取兩班制上班，六位同仁分兩組，隔天輪流上班，以避免集體感染。

台灣企銀則有八位同仁派駐武漢，昨晚一位非主管職同人先行搭乘包機返台，另外七位同仁則仍留守武漢，等待2月14日開業。

台灣銀行方面，雖然武漢沒有分行，但由於廣東被列為二級流行地區，台銀採取緊急應變措施，廣州分行採取輪班制，每天上班人力縮減為一半，以降低感染機率；福州分行目前則仍維持正常運作。