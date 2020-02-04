彩券春節買氣受疫情影響 台彩今仍發行新版刮刮樂

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情在農曆春節長假升溫，影響各行各業，彩券銷售也受到疫情波及，台灣彩券公司今（4）日表示，今年春節檔期買氣不如預期，春節加碼大樂透百萬元紅包還有99個中獎機會，過年限定版的2,000元刮刮樂，頭獎2,000萬元還有兩個未被刮出。

過年期間民眾收到年終獎金或是壓歲錢，台彩表示，過往彩迷在春節期間會攜家帶眷前往彩券行買彩券的情況，在今年受到肺炎疫情影響而減少，買氣不如預期。

今年農曆台彩在春節限定推出的2,000元刮刮樂加開「獎金200萬加賓士車」獎項從五個增至七個，大樂透百萬大紅包也加碼至360組。

台彩原先預估，今年加碼較往年多，再加上經銷商批貨時相當有信心，又打出代言廣告，應可刺激買氣，今年彩券買氣可望較去年增加二成。但沒有想到，春節期間，武漢肺炎疫情擴大，影響彩券買氣。

台彩總經理蔡國基說，公益彩券通路是實體的，因為全民都在防疫，所以確實感受到今年春節全家人來購買的情況 ，比去年來得少，台彩除了持續不斷推出創新的產品，今年的春節的加碼和限定產品，還有一些大獎沒有開出或刮出來，希望大家在這個時刻到彩券行買彩券，還有中大獎的機會。