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MOSFET股反彈 法人看後市CPU供貨牽動今年業績表現

2020-02-04 11:55經濟日報 記者張瑞益／即時報導

MOSFET股去年業績普遍具成長表現，不過，今年市場雖仍看好全年市場需求，不過，由於台灣MOSFET廠普遍集中在中階產品，其中以PC及NB等3C產品為重要市場，MOSFET股在年後一波急跌之後，今（4）日在大中（6435）及杰力帶領下，該族群出現齊反彈表現，不過，市場法人認為，今年CPU供貨將是牽動MOSFET廠今年業績表現關鍵。

台股MOSFET股近期的股價修正，除了全球股市重挫的外在因素影響之外，也由於先前市場傳出，今年英特爾的CPU仍有缺貨壓力，相關的下游筆記型電腦廠，對今年CPU的供貨情況也不敢太樂觀，因此先前MOSFET出現一波修正，今日則是在股價短線跌深之後出現反彈，包括原本股價相對較高的大中及杰力，股價雙雙跌破百元關卡之後，今日盤中該二檔產業指標股盤中漲幅一度均達4%水準。

此外，尼克森、富鼎及茂達今日盤中漲幅也在3~4%左右，今日MOSFTE股整體表現相對多數電子族群強勢。

對今年的MOSFET市況展望，業者認為，整體半導體市況的供需並不看淡，不過，就需求面來看，市場一度看好英特爾新平台Comet Lake-S桌機版本，將有助於帶動第2季的營運表現，加上新平台效能提升，有機會提升MOSFET的用量，業者認為，需求面上確實有利今年第2季以後的出貨。

不過，市場法人則是提醒，先前的各方市場消息來看，在英特爾CPU缺貨的影響下，已有外資法人下修今年全球PC出貨成長，由先前的衰退1%，下修至衰退1.3%。

此外，先前國內主要NB代工廠對今年CPU能否供貨充足，也仍持保留的看法，因此，市場分析師認為，今年CPU供貨情況，將牽動MOSFET的營運表現。

CPU英特爾

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