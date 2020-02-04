疫情利空干擾 股市資金外流

新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，市場風險情緒轉弱，各國股市多受衝擊；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，除新興市場股市資金呈現微幅淨流入外，包括美、歐、亞洲及拉美地區等股市資金上周皆呈淨流出狀態，資金對股市態度轉為保守。

安聯投信表示，在農曆春節期間於中國爆發的新型冠狀病毒疫情持續擴大，美國政府也於31日發布對於中國的入境限制及隔離命令，除中國A股因延長春節假期而休市外，包括美股及亞股等於2月3日前皆已陸續反映疫情衝擊；在美股方面，四大指數過去一周皆呈跌勢，道瓊歐洲600則在肺炎疫情及英國脫歐的雙重影響下，單周出現3.05%的下跌。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，回顧今年1月，金融市場表現兩極，前半月延續過去一年的樂觀情勢與逐漸轉佳的美中貿易談判，投資人情緒普遍樂觀，然而隨著中國武漢新型冠狀病毒疫情於農曆新年期間爆發後，市場情緒急遽轉下，多國股市也受到影響出現較明顯震盪。

謝佳伶進指出，觀察過去一周全球股市表現，可發現雖然多國受到疫情影響，但其中以亞股較為明顯，而美國則由於確診人數尚未明顯擴大，美股受到之衝擊相對較少。

進一步分析，此時市場雖受肺炎利空影響，但在其他如經濟及國際貿易等面向，仍未全然悲觀，其中包括美國聯準會（Fed）於29日宣布因目前貨幣政策仍有望支持美國經濟溫和擴張，1月不會調降聯邦基金利率；此外，在過去一年持續影響市場情緒的貿易爭端部分，則是隨著1月中旬簽署的美中第一階段協議，以及美國總統川普於1月29日簽署的美墨加貿易協定（USMCA）而有望逐漸改善，顯示雖有雜音干擾，但體質穩健的市場如美國，中長期仍不乏有成長的潛力及機會。

謝佳伶進一步表示，除了來自多空消息的影響，企業獲利也為支撐股市的重要因素。對此，雖然市場多評估肺炎疫情可能對中國第1季的GDP成長帶來影響，但對後續季度及全年的影響則有望逐漸降低；且根據過去SARS經驗，類似肺炎病情有望隨著氣溫升高而逐漸改善，故以美國為主的成熟市場由於本來受到衝擊就較低，在逐漸反應完疫情利空後，若經濟及企業基本面仍表現穩健，金融市場長期仍有望回到與獲利預估上揚一至的方向。

在投資建議上，謝佳伶建議可採結合美國股票、高收益債與可轉債等三大資產的均衡配置，以上述各式資產如成長性、高債息與彈性緩衝等不同特性，便有望在抵禦市場波動震盪的同時，仍不漏接任何成長契機，追求資產成長。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到新型冠狀病毒疫情影響，美股過去一周走勢震盪，台股受到衝擊於30日新春開紅盤出現較大拉回；然而在消化完春節市場情緒後，台股在隔日逐漸回神，止跌回穩。

就近日盤面表現上，廖哲宏表示，在疫情爆發後，包括餐飲、飯店、旅遊等觀光產業類股首當其衝，出現拉回；在電子科技類股方面，由於湖北武漢地區主要為PCB載板、通訊產品的生產重鎮，相關個股明顯受到影響，而在筆記型電腦生產重鎮重慶，及員工人數最多的iPhone組裝廠鄭州等地是否後續會因疫情衝擊產能，也需密切關注。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於自1月底疫情爆發至今，位於中國的零組件、組裝廠多處於低稼動狀態，加上疫情發展難以預測，接下來供應鏈廠商的返工、追料與終端需求強弱等狀況都是短期上需要密切觀察的指標。

此外，因許多中國廠商將復工日期延後至2月10日，故對相關廠商的衝擊判斷時間點將落在10日陸續復工之後，目前宜以謹慎態度應對；最後，陸股在2月3日開盤後可能出現的補跌壓力及屆時可能對台股造成的影響，也須關注。