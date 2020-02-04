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疫情仍不穩 期貨商：陸股跌深反彈視之

2020-02-04 10:18經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

截至今（4）日9時51分，中國A50期貨2月合約強勁反彈。中國人行昨日進行人民幣1.2兆元的逆回購操作後，今日將展開5,000億元的逆回購操作，當日實現淨投放4,000億元，配合昨日美股收漲，市場恐慌情緒緩和，期指大幅走高。

期貨商表示，疫情最新統計方面，截至今日9時，中國已有20,472例確診病例（日增3,236例），425人死亡（日增64人）；因此，中國新型冠狀病毒疫情仍然持續擴散，A50期貨宜以跌深反彈視之。

期貨疫情

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