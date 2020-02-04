大盤開紅激勵 瑞軒重返10元票面價

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瑞軒（2489）蘇州廠為其主要生產基地之一，受中國大陸武漢肺炎疫情衝擊，導致股價走弱，跌破10元票面價；不過，外資持續給予支撐，昨回頭轉買，持股比例相隔近一個月，回升至13.6%。瑞軒今（4）日早盤隨台股大盤走勢由黑翻紅，開出紅盤，盤中重回票面價，最高一度漲至10.1元。

瑞軒2019年電視、音箱等產品線，出貨量雙成長，全年營收約152.1億元，年增1.28%。展望今年，瑞軒電視全年出貨目標超過500萬台，鞏固蘇州廠，同時將積極拉抬越南廠效率，雖認為今年仍辛苦，但樂觀看待市場。