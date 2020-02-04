新台幣開盤貶值0.8分 之後止貶轉升

示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

新台幣今（4）日早盤以30.340元兌1美元，貶值0.8分開出。

昨天中國大陸股匯開市，台股重挫百餘點，新台幣終場也以30.322元兌1美元，貶值8.2分作收。

今早台股開盤上漲，新台幣也在開低之後立即反彈，盤中一度觸及30.270元價位，升值6.2分，目前為30.279元兌1美元。