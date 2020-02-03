華南金子公司大換血 呂金火代理華南永昌投信董座

華南金控近期子公司高層人事異動頻仍，金控今（3）日公告，子公司華南永昌投信董事長一職由呂金火代理職務，生效日期為2月3日。

華南永昌投信原董事長為林怡君，日前被解任法人董事，由金控改派華南金控副總經理呂金火出任法人董事，華南金控今天進一步公告，投信董座由呂金火代理，異動原因為董事會選任；華南永昌投信總經理也甫於元月下旬更換為前保德信投資長黃時彥。

除華南永昌投信董總異動外，華南產險董事長也於1月8日公告換將，舊任者為吳崇權，繼任者為華南產物總經理凃志佶，而總經理由副總陳文智升任，生效日期待主管機關核准之日起生效。