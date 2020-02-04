防疫照顧 兆豐銀給7天有薪假

兆豐銀行昨表示，員工如要請防疫照顧假，七天可支薪。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因應武漢肺炎疫情，政府祭出「防疫照顧假」，不少家長質疑「看得到吃不到」，兆豐銀行昨表示，將把有薪的七天「家庭照護假」納入十四天的防疫照顧假；車燈大廠璨揚企業表示，去年推出「幼童陪伴假」、「學童開學假」、「長者關懷假」等有薪假，這波疫情也適用。

勞動部昨電話響個不停，企業與勞工急問如何執行防疫照顧假，請假期間是否給薪，以及若雇主不給請假該怎麼辦？

當不少企業雇主還在觀望要不要發放防疫照顧假薪資，兆豐銀行昨率先表示，員工如要請防疫照顧假，適用事假規定，可以請十四天，其中七天為「家庭照護假」仍會給薪水，也不影響全勤資格。

另個佛心企業璨揚企業，是台灣最大卡拖車燈製造商，目前有五百多名員工；因應這波疫情，業者昨公告受理員工申請防疫照顧假，不過首日還沒人申請。

「員工是公司最大的資產」，璨揚人資經理陳漢蔚說，公司在半年前增加三款有薪假，「幼童陪伴假」、「學童開學假」員工滿兩年就可申請，「長者關懷假」是年資滿三年。

「幼童陪伴假」每年申請時數為十六小時；「學童開學假」，為子女就讀國小一年級，每年以一天為限；「長者關懷假」，則是適用八十五歲以上直系親屬，每年可申請三天。

陳漢蔚表示，「學童開學假」最受員工叫好，實行半年前，約有一百人次員工申請子女開學日陪伴上學，讓子女心安，員工更會努力回報在工作上，迄今成效相當好。

台南市政府勞工局長王鑫基說，璨揚除上述福利，員工生第一胎獎勵五萬，第二胎十萬，第三胎十五萬；甚至還先幫員工「無息還債」，採取無息不扣本薪，讓員工慢慢歸還。