武漢肺炎影響還款、繳帳單？元大銀體貼客戶可彈性調整

武漢肺炎疫情擴大，台灣也出現不少疑似或確診病例，且往來大陸或有與染病者接觸的人也須自主隔離觀察。元大金控（2885）旗下元大銀行指出，若有客戶因新型冠狀病毒（武漢肺炎），導致銀行貸款償付或信用卡帳單繳交困難或有問題，可個案提出申請，元大銀行會針對個人情況作調整。

武漢肺炎來勢洶洶，隔離檢疫人數持續增加，元大銀行為體貼客戶萬一因武漢肺炎因素，影響既有的貸款還款或是信用卡帳單繳款時程，因此提供客戶個案申請以彈性調整的空間。元大銀行並表示，未來若主管機關針對武漢肺炎影響另有統一做法，元大銀行也將全力配合。