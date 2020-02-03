2月共七家、286張利變保單 調整各幣別宣告利率

各家壽險公司今（3）日正式公布2月各幣別利變保單的宣告利率，統計共有國壽、富邦、台灣人壽、中壽、遠雄、三商壽、全球人壽等七家調整、總計286張保單受到影響，不過各家並未同步，國壽元月調高美元保單後2月又調回，富邦人壽與台灣人壽調高部份美元保單，新台幣保單則普遍續調降，新台幣保單僅剩2.1%，勉強保住2字頭關卡。

新台幣保單方面，包括龍頭國壽2月宣布調降新台幣宣告利率，調降幅度0.02~0.05%至2.1~2.13%，影響張數達57張；富邦人壽與南山人壽2月仍維持不變，因此國壽調降後已低於後二者的2.15~2.25%左右水準。

其他壽險公司方面，上月調整的元大、南山人壽不再降，台灣人壽與中壽加入調整，台灣人壽降台幣保單0.1%，最高宣告利率剩2.52%，中壽台幣利變保單也調降0.02~0.1%，全球人壽也啟動今年來首度調降新台幣保單利率，保險公司主管表示，新台幣保單反應避險成本升高，因此調降宣告利率，不過普遍調整已停售商品，影響張數較多。

至於美元利變保單方面，國壽雖然新春元月開第一炮首度調升宣告利率，從由3.2％拉高到3.25％，略加紅包錢，但2月又宣告調降0.05% ~0.10%至3.15~3.2%，等於上月調高的又拉回，相較其他競爭對手的利率來得低。

其中富邦人壽2月調整3張美元保單，利率調升0.1%至3.25％，上月原本低於國壽，2月超過；此外目前南山、中壽、新壽、台灣人壽、遠雄人壽宣告利率都維持在3.3%之上。

台灣人壽2月再調高部份利率較低的美元保單，幅度0.02%，不過最高宣告利率仍維持在3.6%不變。更高的還有全球人壽的3.5%及友邦人壽的3.79%。其他幣別方面僅中壽2月調降澳幣保單利率0.1%，其他保險公司都維持利率不變。