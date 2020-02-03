親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

行政院拍板！6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

2月共七家、286張利變保單 調整各幣別宣告利率

2020-02-03 20:24經濟日報 記者葉憶如／即時報導

各家壽險公司今（3）日正式公布2月各幣別利變保單的宣告利率，統計共有國壽、富邦、台灣人壽、中壽、遠雄、三商壽、全球人壽等七家調整、總計286張保單受到影響，不過各家並未同步，國壽元月調高美元保單後2月又調回，富邦人壽與台灣人壽調高部份美元保單，新台幣保單則普遍續調降，新台幣保單僅剩2.1%，勉強保住2字頭關卡。

新台幣保單方面，包括龍頭國壽2月宣布調降新台幣宣告利率，調降幅度0.02~0.05%至2.1~2.13%，影響張數達57張；富邦人壽與南山人壽2月仍維持不變，因此國壽調降後已低於後二者的2.15~2.25%左右水準。

其他壽險公司方面，上月調整的元大、南山人壽不再降，台灣人壽與中壽加入調整，台灣人壽降台幣保單0.1%，最高宣告利率剩2.52%，中壽台幣利變保單也調降0.02~0.1%，全球人壽也啟動今年來首度調降新台幣保單利率，保險公司主管表示，新台幣保單反應避險成本升高，因此調降宣告利率，不過普遍調整已停售商品，影響張數較多。

至於美元利變保單方面，國壽雖然新春元月開第一炮首度調升宣告利率，從由3.2％拉高到3.25％，略加紅包錢，但2月又宣告調降0.05% ~0.10%至3.15~3.2%，等於上月調高的又拉回，相較其他競爭對手的利率來得低。

其中富邦人壽2月調整3張美元保單，利率調升0.1%至3.25％，上月原本低於國壽，2月超過；此外目前南山、中壽、新壽、台灣人壽、遠雄人壽宣告利率都維持在3.3%之上。

台灣人壽2月再調高部份利率較低的美元保單，幅度0.02%，不過最高宣告利率仍維持在3.6%不變。更高的還有全球人壽的3.5%及友邦人壽的3.79%。其他幣別方面僅中壽2月調降澳幣保單利率0.1%，其他保險公司都維持利率不變。

保單新台幣富邦人壽

延伸閱讀

武漢肺炎襲台 國壽啟動五大服務措施

寒害未達現金救助 但有投保17漁民獲理賠

南山人壽外溢保單賣太好 國外組團來台參訪

武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

防疫拉警報 台銀、土銀大陸分行將採「輪班值」

2020-02-03 16:22

退休資產規畫 聚焦高股息基金

2020-02-03 14:45

近半陸企調降2020業績目標 傳產受傷最深

2020-02-03 14:45

王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32

武漢肺炎引發避險需求 日圓回升至近2個月高點

2020-02-03 12:39

疫情高峰若持續到第2季 瑞銀估陸今年GDP無法保5

2020-02-03 12:02

疫情擴大！近五成企業降年度目標 傳產受害最深

2020-02-03 09:44

武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不保

2020-02-03 07:19

台企銀總座張志堅 本月真除

2020-02-02 23:49

王道銀 增設桃園分行

2020-02-02 23:49

武漢肺炎延燒前調查…銀行看好首季海外收入

2020-02-02 23:49

自然人董事制 遊戲規則敲定

2020-02-02 23:11

「董事過半」認定之亂 恐再起

2020-02-02 23:08

水位創新高 兆豐銀持債衝破5,000億

2020-02-02 23:07

債券…今年仍是行庫布局焦點

2020-02-02 23:00

董監酬金資訊 第二階段公告

2020-01-30 23:37

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14
看更多

熱門文章

武漢肺炎震撼彈…台商警覺 布局新一波遷徙

2020-02-03 00:22

面板鏈缺料 吹起漲價風

2020-02-02 23:20

月底入袋 國民年金加碼3.97％

2020-02-03 14:00

旅行社苦日子 要放無薪假

2020-02-03 04:38

新制勞退去年大賺4735億元 平均每位勞工分紅2萬2685元

2020-02-03 14:54

油價重挫 壞了石化業庫存回補行情

2020-02-03 00:16

台銀：防疫照顧假是否給薪 遵照政府規定

2020-02-03 19:38

防疫假有薪嗎？ 電話被打爆…勞部最新回應

2020-02-03 14:21

廣州疫情拉警報 面板雙虎迎轉單

2020-02-03 00:17

PCB廠盤點非陸產能 Q1無虞

2020-02-03 00:20

武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不保

2020-02-03 07:19

iPhone銷售恐遞延 不利蘋概

2020-02-03 00:14

勞動部預告 11行業放寬7休1

2020-02-03 17:17

勞動基金去年大賺4,735億 勞工平均分紅2.2萬元創新高

2020-02-03 14:05

武漢肺炎疫情擴散…金流物流卡關 企業頭大

2020-02-03 00:20

台幹全搭包機返台？ 台企銀將開會討論

2020-02-03 01:11

自然人董事制 遊戲規則敲定

2020-02-02 23:11

幸福企業 兆豐可請7天有薪防疫照顧假

2020-02-03 11:50

武漢肺炎疫情拖累大陸經濟 元大寶華：比SARS更嚴重

2020-02-03 12:58

和泰車：看車的人少了 下決定買車卻很快

2020-02-03 12:08

Google台灣辦公室恢復營運 暫停所有私人或社交拜訪

2020-02-03 09:08

疫情擴大！近五成企業降年度目標 傳產受害最深

2020-02-03 09:44

政府擬訂防疫照顧假…企業頭疼 人力問題大

2020-02-03 00:35

台企銀總座張志堅 本月真除

2020-02-02 23:49

「董事過半」認定之亂 恐再起

2020-02-02 23:08

財政部公布1月口罩出口目的地 香港占最大宗

2020-02-03 15:45

外資重申聯發科持有評等 看旺鴻海大立光

2020-02-03 12:12

5G競標恐再掀銀彈戰 台灣之星私募籌措160億資金

2020-02-03 12:46

王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32

王道銀行人事異動 香港分行行長李芳遠接任總經理

2020-02-03 15:06

水位創新高 兆豐銀持債衝破5,000億

2020-02-02 23:07

秦榮華專訪／敏實危機入市 展開大併購

2020-02-02 23:38

防疫拉警報 台銀、土銀大陸分行將採「輪班值」

2020-02-03 16:22

耳溫槍客戶急單湧入 盛群松翰股價齊揚

2020-02-03 12:41

武漢肺炎引發避險需求 日圓回升至近2個月高點

2020-02-03 12:39

面板雙虎 「抗疫」英雄

2020-02-03 14:45

武漢肺炎影響 金管會宣布1月營運情形延期申報

2020-02-03 15:33

延後開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-03 00:32

武漢肺炎擴散 外資：科技廠首季獲利拉警報

2020-02-03 11:44

新聞中的法律／勞動事件法帶來的三大改變

2020-02-02 22:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top