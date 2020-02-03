親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

武漢肺炎襲台 國壽啟動五大服務措施

2020-02-03 19:36經濟日報 記者葉憶如／即時報導

武漢肺炎疫情持續升溫，且疾管署已列為第五類法定傳染病，國泰人壽為提供最佳服務，協助民眾做好因應，包括在官網建置多元且完整的服務管道，提供正確資訊、且加入官網的會員中心享33項保單服務，包括保單借款、繳別變更、受益人變更、部分提領、投資型保單資產配置等、國壽APP與智能客服阿發等都提供自主服務，降低人員接觸機會。

國壽表示，醫療理賠的「理賠金預付」機制，保戶無須出院就可先行領到理賠金，最高申請可達7日，讓保戶在第一時間獲得即時照護，而且只需撥打客服專線0800-036599，一通電話就可辦理完成。至於廣受保戶好評「醫療保險金直接抵繳住院醫療費用」，大大簡化出院繳費及保險理賠文件申請手續。

而在防疫的同時，民眾也開始關心起自己的醫療保障是否完善，以「國泰人壽安安醫療終身保險」為例，保障範圍涵蓋住院、手術、101項特定處置項目及8項常見醫材補助，若入住加護病房更額外給付3倍日額，協助保戶降低因病住院的經濟損失，即便武漢肺炎已列為法定傳染病，仍能提供完善的基礎醫療保障。

針對國人關心醫療險的理賠，是否涵蓋武漢肺炎？國壽不僅在官網提供資訊，更透過國壽APP主動推播告知，讓國人在第一時間獲得正確的資訊。國壽提到，武漢肺炎的醫療險理賠可掌握4項原則，包括：一、衛生福利部已公告自2020/01/15起，「嚴重特殊傳染性肺炎」(即武漢肺炎)列屬法定傳染病。二、凡醫療險保單無除外責任，都可依約理賠，保戶享有完整醫療保障。三、因「嚴重特殊傳染性肺炎」入住「負壓隔離病房」者，除了給付住院日額醫療保險金外，亦比照加護病房住院予以理賠，提供加值保障。四是若保戶對保單有疑問可撥打客戶服務專線0800-036-599。

國壽提供五大服務措施，包括一、確認罹患嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)之保戶，緩繳保費3個月、緩繳保單借款息3個月、房貸客戶緩繳貸款本金及利息3個月。可撥打24小時客戶服務專線0800-036-599申請，經審視符合相關規定即給付「理賠醫療預付金」。0800-036-599。專線24小時不打烊，一通電話即可申請保費緩繳及理賠醫療預付金等相關服務，第1~3項措施之證明文件可另行再檢具提供。國壽官網https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/news/announcement。

武漢肺炎疫情升溫，國泰人壽啟動保戶關懷措施，讓國人能在第一時間獲得正確資訊。圖／...
武漢肺炎疫情升溫，國泰人壽啟動保戶關懷措施，讓國人能在第一時間獲得正確資訊。圖／國壽提供
分享

理賠肺炎國壽

延伸閱讀

女足／隊長丁旗19分鐘破門 中華隊1：0氣走...

從武漢撤僑 世界各國如何隔離一次看懂

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124...

武漢肺炎衝擊國內經濟？　國發會憂大陸外溢效應...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

王道銀行人事異動 香港分行行長李芳遠接任總經理

2020-02-03 15:06

近半陸企調降2020業績目標 傳產受傷最深

2020-02-03 14:45

王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32

武漢肺炎引發避險需求 日圓回升至近2個月高點

2020-02-03 12:39

疫情高峰若持續到第2季 瑞銀估陸今年GDP無法保5

2020-02-03 12:02

疫情擴大！近五成企業降年度目標 傳產受害最深

2020-02-03 09:44

武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不保

2020-02-03 07:19

台企銀總座張志堅 本月真除

2020-02-02 23:49

王道銀 增設桃園分行

2020-02-02 23:49

武漢肺炎延燒前調查…銀行看好首季海外收入

2020-02-02 23:49

自然人董事制 遊戲規則敲定

2020-02-02 23:11

「董事過半」認定之亂 恐再起

2020-02-02 23:08

水位創新高 兆豐銀持債衝破5,000億

2020-02-02 23:07

債券…今年仍是行庫布局焦點

2020-02-02 23:00

董監酬金資訊 第二階段公告

2020-01-30 23:37

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14
看更多

熱門文章

武漢肺炎震撼彈…台商警覺 布局新一波遷徙

2020-02-03 00:22

面板鏈缺料 吹起漲價風

2020-02-02 23:20

旅行社苦日子 要放無薪假

2020-02-03 04:38

油價重挫 壞了石化業庫存回補行情

2020-02-03 00:16

新制勞退去年大賺4735億元 平均每位勞工分紅2萬2685元

2020-02-03 14:54

廣州疫情拉警報 面板雙虎迎轉單

2020-02-03 00:17

PCB廠盤點非陸產能 Q1無虞

2020-02-03 00:20

武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不保

2020-02-03 07:19

防疫假有薪嗎？ 電話被打爆…勞部最新回應

2020-02-03 14:21

iPhone銷售恐遞延 不利蘋概

2020-02-03 00:14

勞動部預告 11行業放寬7休1

2020-02-03 17:17

武漢肺炎疫情擴散…金流物流卡關 企業頭大

2020-02-03 00:20

自然人董事制 遊戲規則敲定

2020-02-02 23:11

勞動基金去年大賺4,735億 勞工平均分紅2.2萬元創新高

2020-02-03 14:05

台幹全搭包機返台？ 台企銀將開會討論

2020-02-03 01:11

武漢肺炎疫情拖累大陸經濟 元大寶華：比SARS更嚴重

2020-02-03 12:58

和泰車：看車的人少了 下決定買車卻很快

2020-02-03 12:08

Google台灣辦公室恢復營運 暫停所有私人或社交拜訪

2020-02-03 09:08

月底入袋 國民年金加碼3.97％

2020-02-03 14:00

疫情擴大！近五成企業降年度目標 傳產受害最深

2020-02-03 09:44

幸福企業 兆豐可請7天有薪防疫照顧假

2020-02-03 11:50

政府擬訂防疫照顧假…企業頭疼 人力問題大

2020-02-03 00:35

「董事過半」認定之亂 恐再起

2020-02-02 23:08

台企銀總座張志堅 本月真除

2020-02-02 23:49

超佛心 台銀：14天防疫照顧假均給薪

2020-02-03 19:38

財政部公布1月口罩出口目的地 香港占最大宗

2020-02-03 15:45

5G競標恐再掀銀彈戰 台灣之星私募籌措160億資金

2020-02-03 12:46

外資重申聯發科持有評等 看旺鴻海大立光

2020-02-03 12:12

王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32

王道銀行人事異動 香港分行行長李芳遠接任總經理

2020-02-03 15:06

秦榮華專訪／敏實危機入市 展開大併購

2020-02-02 23:38

水位創新高 兆豐銀持債衝破5,000億

2020-02-02 23:07

耳溫槍客戶急單湧入 盛群松翰股價齊揚

2020-02-03 12:41

延後開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-03 00:32

武漢肺炎引發避險需求 日圓回升至近2個月高點

2020-02-03 12:39

防疫拉警報 台銀、土銀大陸分行將採「輪班值」

2020-02-03 16:22

武漢肺炎影響 金管會宣布1月營運情形延期申報

2020-02-03 15:33

武漢肺炎擴散 外資：科技廠首季獲利拉警報

2020-02-03 11:44

面板雙虎 「抗疫」英雄

2020-02-03 14:45

新聞中的法律／勞動事件法帶來的三大改變

2020-02-02 22:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top