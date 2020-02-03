武漢肺炎襲台 國壽啟動五大服務措施

武漢肺炎疫情持續升溫，且疾管署已列為第五類法定傳染病，國泰人壽為提供最佳服務，協助民眾做好因應，包括在官網建置多元且完整的服務管道，提供正確資訊、且加入官網的會員中心享33項保單服務，包括保單借款、繳別變更、受益人變更、部分提領、投資型保單資產配置等、國壽APP與智能客服阿發等都提供自主服務，降低人員接觸機會。

國壽表示，醫療理賠的「理賠金預付」機制，保戶無須出院就可先行領到理賠金，最高申請可達7日，讓保戶在第一時間獲得即時照護，而且只需撥打客服專線0800-036599，一通電話就可辦理完成。至於廣受保戶好評「醫療保險金直接抵繳住院醫療費用」，大大簡化出院繳費及保險理賠文件申請手續。

而在防疫的同時，民眾也開始關心起自己的醫療保障是否完善，以「國泰人壽安安醫療終身保險」為例，保障範圍涵蓋住院、手術、101項特定處置項目及8項常見醫材補助，若入住加護病房更額外給付3倍日額，協助保戶降低因病住院的經濟損失，即便武漢肺炎已列為法定傳染病，仍能提供完善的基礎醫療保障。

針對國人關心醫療險的理賠，是否涵蓋武漢肺炎？國壽不僅在官網提供資訊，更透過國壽APP主動推播告知，讓國人在第一時間獲得正確的資訊。國壽提到，武漢肺炎的醫療險理賠可掌握4項原則，包括：一、衛生福利部已公告自2020/01/15起，「嚴重特殊傳染性肺炎」(即武漢肺炎)列屬法定傳染病。二、凡醫療險保單無除外責任，都可依約理賠，保戶享有完整醫療保障。三、因「嚴重特殊傳染性肺炎」入住「負壓隔離病房」者，除了給付住院日額醫療保險金外，亦比照加護病房住院予以理賠，提供加值保障。四是若保戶對保單有疑問可撥打客戶服務專線0800-036-599。