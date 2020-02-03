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武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

緯穎、嘉澤、智邦 花旗喊新高價

2020-02-03 19:24經濟日報 記者趙于萱／即時報導

台股短線大跌，但外資不看淡績優股，其中，繼先前美銀證券初評台灣伺服器概念股，緯穎（6669）、信驊目標價喊到818元、1,250元，花旗環球證券也針對伺服器供應鏈啟動三檔個股初評，包括緯穎目標價喊到926元、嘉澤412元、智邦220元。

近期外資對台股受武漢肺炎的影響不樂觀，但多家券商均調查，伺服器供應鏈是少數不受衝擊族群，相關如摩根大通、摩根士丹利、美銀等都出具報告，花旗的初評更加呼應趨勢。該報告並強調，對緯穎、嘉澤、智邦的目標價，皆為外資圈最高。

花旗表示，全球資料中心受到多股力量驅動，舉凡雲端大數據、交通系統、企業私人雲以及日益滲透的SaaS應用，讓伺服器需求成為疫情下具「抗體」基因的族群。伴隨未來AR／VR、5G滲透率拉升，IDC估計，全球雲商機將在2017-2022年複合成長14%。

台灣伺服器供應鏈角色關鍵，ODM廠多直接服務國際客戶，成長性更勝市場。同時值得留意，日本樂天（Rakuten）已宣布打造全球第1個端對端、完全虛擬化的原生雲端行動網路，今年6 月前可正式推出5G，令外資看好未來伺服器市場在資料中心外，將有新商機。

花旗指出，緯穎借助集團力量，代工知名度打開，迄今囊括臉書、微軟兩大重量級客戶，對營收貢獻比逾九成。近年兩大廠都有擴張資料中心計畫，緯穎經過去年低谷，正式迎來反彈。

外資估計，緯穎今、明年營收都有20%以上增幅，去、今、明年每股純益（EPS）預估36元、46元、55元，目標價近千元（樂觀情境992元）；此價格也比下不久前摩根士丹利給祥碩922元，該券商對祥碩明年預估EPS僅35元。

嘉澤受惠電腦平台算力提升，對組件規格需求擴大，目前已確定打入英特爾和AMD新推出新推出的CPU平台。外資對去、今、明年EPS預估19.9元、24.2元、31.2元。

至於智邦率先獲得麥格里等外資追蹤，花旗認為，智邦去年營收跳增後，今、明年仍有一到兩成成長性，主要受惠400G交換器帶動，今、明年EPS估逾12元和14元。

外資看好緯穎長線股價挑戰近千元，圖為緯穎董事長林憲銘。報系資料照
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