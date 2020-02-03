親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

勞動基金：不會進場護盤 但會逢低撿便宜

2020-02-03 19:17經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

受惠全球金融市場走高，勞動基金運用局今（3）日公布2019年基金收益數4,735億元，收益率11.81％，均創歷史新高。近期武漢疫情衝擊金融市場，勞動基金強調，絕不會進場護盤，但投資是本業，不排除逢低入場撿便宜。

今年開春以來金融市場狀況紛雜，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，金融市場處在高檔好一陣子了，難免容易風吹草動，但她認為，今年在年初遇到這種狀況，不見得會衝擊往後一整年的發展，比起2018年美中貿易戰，在年底一口氣吐回整年收益來的好。

劉麗茹說，勞動基金的本業是投資，但不會做投機的事，當前金融市場震盪，對勞動基金來說，是一個蠻好的時間點，給大家一個「審慎擇食」的好機會，會持續關注市場變動，達到基金收益最佳狀況。

劉麗茹並強調，勞動基金絕對沒有護盤，但我們會逢低去撿便宜，在適合的狀況底下逐步建置我們想要的部位，至於什麼叫做低點，就各自去做專業判斷。

此外，勞動基金運用局已在年前釋出640億元的委外代操標案，將委託八家業者針對國內投資的不同標的操盤，目標收益率為6.3%；經遴選、行政程序及撥款完成後，最快4月17日之後才會伺機進場，並非為台股護盤。

回顧2019年，美中貿易衝突、英國脫歐情勢混沌及地緣政治緊張使全球經濟成長趨緩；不過，因市場貨幣寬鬆，使全球資金行情發酵、企業獲利穩健，加上美中協商漸入佳境，降低經濟衰退風險，全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚。

勞動部勞動基金運用局表示，由於勞動基金透過平均布局國內、外各項投資標的，受惠全球市場走高，在2019年獲取收益4,735億元，若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5,125億元。

展望今年，勞動基金則認為，目前金融市場已處相對高點，勞動基金運用局將密切掌握金融市場情勢變化，靈活調整投資組合，深化全球多元布局及強化風險控管，以降低市場波動影響，獲取基金長期穩健收益。

勞動基金護盤

延伸閱讀

勞動部預告11種行業七休一鬆綁 口罩工廠也適...

新制勞退去年大賺4735億元 平均每位勞工分...

不畏美中爭端 勞動基金2019年獲利4,73...

勞動基金去年大賺4,735億 勞工平均分紅2...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

王道銀行人事異動 香港分行行長李芳遠接任總經理

2020-02-03 15:06

近半陸企調降2020業績目標 傳產受傷最深

2020-02-03 14:45

王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32

武漢肺炎引發避險需求 日圓回升至近2個月高點

2020-02-03 12:39

疫情高峰若持續到第2季 瑞銀估陸今年GDP無法保5

2020-02-03 12:02

疫情擴大！近五成企業降年度目標 傳產受害最深

2020-02-03 09:44

武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不保

2020-02-03 07:19

台企銀總座張志堅 本月真除

2020-02-02 23:49

王道銀 增設桃園分行

2020-02-02 23:49

武漢肺炎延燒前調查…銀行看好首季海外收入

2020-02-02 23:49

自然人董事制 遊戲規則敲定

2020-02-02 23:11

「董事過半」認定之亂 恐再起

2020-02-02 23:08

水位創新高 兆豐銀持債衝破5,000億

2020-02-02 23:07

債券…今年仍是行庫布局焦點

2020-02-02 23:00

董監酬金資訊 第二階段公告

2020-01-30 23:37

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14
看更多

熱門文章

氣質非凡、仙氣爆表！越南第一美女驚人身世曝光網友嚇傻

2020-02-02 20:53

台灣人瘋搶口罩…抗煞專家：實在看不懂 目前狀況根本不用戴

2020-02-03 09:18

就是買不到口罩！網友跟物流車連跑12家超商發現真相

2020-02-03 10:08

全台大專院校獲共識延至2月25日開學 行事曆仍需排滿18週

2020-02-03 16:27

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣和護目鏡

2020-02-03 16:52

政府耗資2億自建口罩生產線 他批：根本是病毒燒壞了腦

2020-02-03 08:16

聽到防疫就開槍 花王連三天漲停...但都買錯了

2020-02-03 14:54

大專院校統一延至2月25日後開學 教育部：行事曆須排滿18周

2020-02-03 16:45

烏日站21歲男爬火車頂遭電擊 車長全程目睹阻止不及

2020-02-03 14:44

民怨口罩買不到 杜紫宸：教大家一個買得到的方法

2020-02-02 21:57

武漢肺炎疫情未見緩和 湖北新增56例死亡、17,205例確診

2020-02-03 07:35

教育部配送50萬片兒童口罩 全國私幼明天可領取

2020-02-02 20:36

武漢肺炎一日暴增57死 累計死亡人數超越SARS

2020-02-03 08:53

全球疫情整理包／武漢肺炎美國再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-03 08:20

大陸武漢肺炎病例創新高 專家憂：台灣也難逃

2020-02-03 09:44

才剛啟航就重傷！ 星宇宣布2月8日至3月28日澳門航班全砍

2020-02-03 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top