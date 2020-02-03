勞動基金：不會進場護盤 但會逢低撿便宜

受惠全球金融市場走高，勞動基金運用局今（3）日公布2019年基金收益數4,735億元，收益率11.81％，均創歷史新高。近期武漢疫情衝擊金融市場，勞動基金強調，絕不會進場護盤，但投資是本業，不排除逢低入場撿便宜。

今年開春以來金融市場狀況紛雜，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，金融市場處在高檔好一陣子了，難免容易風吹草動，但她認為，今年在年初遇到這種狀況，不見得會衝擊往後一整年的發展，比起2018年美中貿易戰，在年底一口氣吐回整年收益來的好。

劉麗茹說，勞動基金的本業是投資，但不會做投機的事，當前金融市場震盪，對勞動基金來說，是一個蠻好的時間點，給大家一個「審慎擇食」的好機會，會持續關注市場變動，達到基金收益最佳狀況。

劉麗茹並強調，勞動基金絕對沒有護盤，但我們會逢低去撿便宜，在適合的狀況底下逐步建置我們想要的部位，至於什麼叫做低點，就各自去做專業判斷。

此外，勞動基金運用局已在年前釋出640億元的委外代操標案，將委託八家業者針對國內投資的不同標的操盤，目標收益率為6.3%；經遴選、行政程序及撥款完成後，最快4月17日之後才會伺機進場，並非為台股護盤。

回顧2019年，美中貿易衝突、英國脫歐情勢混沌及地緣政治緊張使全球經濟成長趨緩；不過，因市場貨幣寬鬆，使全球資金行情發酵、企業獲利穩健，加上美中協商漸入佳境，降低經濟衰退風險，全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚。

勞動部勞動基金運用局表示，由於勞動基金透過平均布局國內、外各項投資標的，受惠全球市場走高，在2019年獲取收益4,735億元，若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5,125億元。

展望今年，勞動基金則認為，目前金融市場已處相對高點，勞動基金運用局將密切掌握金融市場情勢變化，靈活調整投資組合，深化全球多元布局及強化風險控管，以降低市場波動影響，獲取基金長期穩健收益。