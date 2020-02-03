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南山人壽外溢保單賣太好 國外組團來台參訪

2020-02-03 17:09經濟日報 記者葉憶如／即時報導

南山人壽以保險科技助攻民眾健康升級，推出創新型態的外溢保單，推廣成功經驗獲得國外合作機構包括法國再保險集團SCOR 及日本媒體之關注，特地來台觀摩與採訪。

南山人壽第三張外溢保單「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險(10TSDD)」，於去年10月底推出，就以「增加嚴重之特定重大傷病保障」、「鼓勵客戶定期健檢」等商品優勢，廣受巿場好評，反映在銷售上，短短3個月，銷售件數已超過1萬件，相當於協助國人增加約新台幣61億元的重大疾病保障。

同時為了鼓勵民眾養成良好的運動習慣，南山人壽也邀請民眾下載「BAM活力洋溢APP」，運用法國再保險集團SCOR Global Life旗下之保險科技服務子公司ReMark以生理年齡模型開發建構的「ＢAM活力洋溢 APP」，可藉由APP功能的步數、動態卡路里、睡眠時數、BMI及靜止心率等五項指標，了解生理年齡的變化，結合APP數據鼓勵使用者健康減齡。

南山人壽表示，此次的推廣成效，獲得合作機構「法國再保險集團SCOR Global Life」的高度關注，近日來自北美及歐洲國家的代表特地組團前來南山人壽實地觀摩、交流，未來預計將這次在台灣推廣的成功模式複製到其他合作國家。

此外，「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險(10TSDD)」的保障範圍除針對29項特定重大傷病提供一次性給付，其中11項特定重大傷病還提供了10年定額分期給付的生活照護保險金，體況達標者還可再享有增額給付。南山人壽表示，希望可藉此協助一般民眾提高對於自身重疾保障的重視以外，亦能嘉惠保戶，買保障同時還能自主健康管理，這樣的商品概念也獲得許多客戶的正面反應。

除了前述針對重疾保障的外溢商品之外，南山人壽去年針對糖友推出的專屬保單—「南山人壽Hold助糖定期醫療保險(TDH)」。只要養成自我健康管理習慣(行為)或抗糖達標(數據)，第三保單年度開始有機會享有最高10%的保費折減。此保單設計之外溢機制為業界首創，糖友只要養成日常自我健康管理習慣，定期上傳飲食、運動、量測血糖等資料就能獲得積分，希望糖友依自身健康狀況及醫生之建議，訂定個人化行為目標，藉此鼓勵糖友更有動力搭配智慧管理工具進行自我照護與監控。由於保單創新的設計，吸引日本媒體之關注，「Nikkei日經時報」特地來台採訪南山人壽如何藉助數位工具運用於弱體保單的策略與推廣。

南山人壽推廣外溢保單成功經驗獲得獲得國外合作機構「法國再保險集團SCOR Glo...
南山人壽推廣外溢保單成功經驗獲得獲得國外合作機構「法國再保險集團SCOR Global Life」的高度關注，近日來自北美及歐洲國家的代表特地組團前來南山人壽實地觀摩、交流。圖／南山人壽提供。
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南山人壽保險金保單

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