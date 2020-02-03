南山人壽外溢保單賣太好 國外組團來台參訪

南山人壽以保險科技助攻民眾健康升級，推出創新型態的外溢保單，推廣成功經驗獲得國外合作機構包括法國再保險集團SCOR 及日本媒體之關注，特地來台觀摩與採訪。

南山人壽第三張外溢保單「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險(10TSDD)」，於去年10月底推出，就以「增加嚴重之特定重大傷病保障」、「鼓勵客戶定期健檢」等商品優勢，廣受巿場好評，反映在銷售上，短短3個月，銷售件數已超過1萬件，相當於協助國人增加約新台幣61億元的重大疾病保障。

同時為了鼓勵民眾養成良好的運動習慣，南山人壽也邀請民眾下載「BAM活力洋溢APP」，運用法國再保險集團SCOR Global Life旗下之保險科技服務子公司ReMark以生理年齡模型開發建構的「ＢAM活力洋溢 APP」，可藉由APP功能的步數、動態卡路里、睡眠時數、BMI及靜止心率等五項指標，了解生理年齡的變化，結合APP數據鼓勵使用者健康減齡。

南山人壽表示，此次的推廣成效，獲得合作機構「法國再保險集團SCOR Global Life」的高度關注，近日來自北美及歐洲國家的代表特地組團前來南山人壽實地觀摩、交流，未來預計將這次在台灣推廣的成功模式複製到其他合作國家。

此外，「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險(10TSDD)」的保障範圍除針對29項特定重大傷病提供一次性給付，其中11項特定重大傷病還提供了10年定額分期給付的生活照護保險金，體況達標者還可再享有增額給付。南山人壽表示，希望可藉此協助一般民眾提高對於自身重疾保障的重視以外，亦能嘉惠保戶，買保障同時還能自主健康管理，這樣的商品概念也獲得許多客戶的正面反應。