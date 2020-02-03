防疫拉警報 台銀、土銀大陸分行將採「輪班值」

台灣銀行的所有大陸分行即日起採取「輪班制」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

武漢肺炎疫情蔓延，公股銀大陸分行防疫拉警報。由於廣東被列為二級流行地區，台灣銀行採取緊急應變措施，包括廣州分行在內的所有大陸分行即日起採取「輪班制」，每天上班人力減為二分之一，降低感染機率；在武漢設有分行的土地銀行主管也說，14日開業後也會採取輪班制，避免同仁集中感染、導致分行無法運作。

台銀目前在大陸共有上海、廣州和福州三家分行及上海分行嘉定支行，身為「熱區」的廣州分行，共有約25位同仁，其中台派同仁八位，將分成兩組人馬、隔日輪班。台銀董事長呂桔誠先前下令，台銀大陸分行同業必須遵照台灣與大陸的相關規定，大陸分行的資訊統一彙整給上海分行，再回報給總行國際部，總行主管須隨時了解大陸台派人員的需求並提供協助。

「我們現在採輪班制，只有每天必須運作的業務，例如資金調度與帳務統計的同仁，才需要到銀行辦公」，台銀主管說，台銀上海分行自上周起便只有二分之一的同仁到行辦公，同時也提醒同仁非必要，不宜在外趴趴走。

在武漢設有分行的土地銀行，六位台派人員因武漢封城、被迫留在武漢過年，即使兩岸談妥包機返台事宜，但因武漢分行14日將開業，若返台需隔離14天，屆時將無法及時返回武漢，因此六位台派同仁一致決定留在當地等候開業。

「目前武漢分行物資非常充足，在疫情爆發前他們到郊區採買到一千個口罩，還拿了一些給同為公股的台企銀台派同仁」，土銀主管說。

土銀表示，等14日開業後，在符合內控規定前提下，同樣會採取輪班制，六位台派同仁會分成兩批輪班，避免集體生病。

武漢肺炎疫情擴大，合庫銀行原訂昨日舉行的全行經理人會議也確定順延。因合庫在國內有270個據點，海外據點散布全球，延後會議是為了避免召開會議將增加行員移動、暴露在公共空間的機率，同時也希望在因應疫情的SOP更加完備後再行召開。

目前合庫銀行在大陸的分行並未被列入一級或二級流行區域，但在董事長雷仲達指示下也全面拉高防疫規格，「寧可多做，也不要冒險遺漏」，合庫主管說。

合庫主管說，要進入合庫大陸分行，除了基本的量額溫、酒精或消毒液洗手外，客戶進入行內也需要戴口罩；同仁若有不適須自主隔離，營業廳的櫃檯、把手等每天都會徹底消毒。

由於大陸疫情持續蔓延，大陸分行同仁應盡量用電話或其他通訊方式聯繫業務，降低前往公共空間的機率，若有任何狀況，須在第一時間回報總行。此外，分行平日就有緊急應變計畫、營運不中斷計畫，未來將根據相關計畫執行。

合庫強調，有些同仁過年返台時，有多準備一些帶回大陸分行，總行也特別調撥支應，因此大陸分行目前的酒精、乾洗手、口罩等物資相當充足。