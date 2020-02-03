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王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

王道銀行前總經理楊錦裕日前宣布退休，王道銀行今宣布，新任總經理於2月1日起，由原王道銀行香港分行行長李芳遠接任。

王道銀行指出，前總經理楊錦裕是從2012年加入王道銀，帶領王道銀行深耕企業金融業務，創下歷年授信餘額新高，更帶領王道銀行轉型為商業銀行，並於台灣證交所掛牌上市，對王道銀行貢獻良多。

新任的總經理李芳遠，據王道銀行提供的資料，其擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士與清華大學動力機械工程學系學士等學歷，過去曾任王道銀行香港分行行長、匯豐銀行台灣區資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行中國蘇州分行創行行長等職，具備完善的國際觀及豐富的金融經驗。

李芳遠是2012年加入王道銀行，擔任香港分行行長，帶領香港分行迅速拓展業務，除積極推動跨境貿易人民幣結算業務，擴大跨境交易商機，也帶領香港分行主辦多起聯貸案及深耕港資企業，在其擔任行長的7年期間，王道銀行香港分行的稅前淨利成長超過五倍，成為王道銀行重要的獲利引擎。

王道銀行董事長駱錦明表示，楊錦裕在王道銀行任職7年多，期間帶領公司持續強化業務績效與擴大營運規模，打造堅強的財務體質，並達成近年來多項重要里程碑，對於他退休深感不捨與感謝，並給予最深的祝福。期望在李芳遠帶領下，王道銀行能持續拓展業務、提升營運績效。

王道銀行新任總經理李芳遠。圖／王道銀行提供
王道銀行新任總經理李芳遠。圖／王道銀行提供
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