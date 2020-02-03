疫情高峰若持續到第2季 瑞銀估陸今年GDP無法保5

新冠病毒肺炎疫情爆發，瑞銀投資銀行今天發表下調2020年增長預測，瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤表示，將2020年GDP增速預測下調至5.4%。基準預測面臨的風險偏下行，如果疫情高峰持續到二季度，2020年GDP增速可能會降到5%以下

截止2月2日晚9點，中國大陸累計確診新型冠狀病毒14489例，死亡304例。武漢和湖北其他15個城市相繼宣佈封城，全國多個地區實施外出和交通管制。政府將春節假期延長了兩個工作日，但多個地方政府要求企業進一步延遲復工。1月30日，世界衛生組織宣佈將新型冠狀病毒疫情列為國際關注的突發公共事件（PHEIC），隨後多個國家和地區減少或暫停了往來中國大陸的旅行線路。

瑞銀指出，現階段評估本次疫情對經濟的影響十分困難，假如疫情在一季度得以控制、此後基本不再新增病例，預計一季度GDP同比增速可能會放緩至3.8%，在此之後，隨著經濟活動恢復常態、此前被抑制的需求得到釋放、再加上政策支持，經濟增速有望在二至四季度反彈。在此情形下，瑞銀將2020年GDP增速預測下調至5.4%。我們的基準預測面臨的風險偏下行。如果疫情高峰持續到二季度，2020年GDP增速可能會降到5%以下。

瑞銀預計消費將受到明顯衝擊，尤其是外出旅遊、住宿餐飲、交通運輸等。預計一季度整體社會消費品零售增速可能至少放緩5個百分點。整體固定資產投資和房地產活動受到的衝擊應該小於消費，但仍大於非典時期。

儘管1-2月經濟活動通常較為平淡，但本次疫情期間實施交通管制和企業延遲復工的地區要多於非典，這可使部分工業生產和出口活動推遲或減弱。