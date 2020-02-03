富邦證券定期定額ETF 投資人數創新高

隨著全球指數行情不斷攀高，新的一年，正是受薪上班族進行理財規劃的好時機，還不知道年終獎金如何運用最有力道嗎？

市面上投資商品百百種，對於選擇困難的投資新手來說，費用相對低廉且投資一籃子股票的定期定額ETF，可以說是萬中選一的神隊友，相較於單一個股，ETF可以一次買到多檔個股，讓年終獎金發揮更大的效益，同時，除了有效分散風險並賺取長期投資的資本利得外，免選股、免選進場時機，每月只要投入最低1,000元門檻，就能夠輕鬆買進一籃子股票，有機會幫自己賺一波新年紅包、用薪實現財富自由！

只要把握「三不原則」：不停扣、不贖回、不間斷，透過定期定額投資ETF的長期成本平均分攤，只要耐心等待低點徘徊、不追高殺低，就有機會創造紅包理財的最佳「微笑曲線」。

富邦證券自從開辦定期定額ETF業務以來，熱度持續看漲，單月扣款人數超過2.2萬人，投資金額突破新台幣2億元，2019全年扣款金額較2018年成長幅度高達43%，創造許多亮眼的佳績，許多客戶線上開戶就為了投資定期定額ETF。定期定額投資ETF方式深受客戶喜愛，富邦證券提供完整之ETF標的。

為了讓朝九晚五的忙碌投資人體驗穩健投資的魅力，即日起~2020/3/31，富邦證券客戶首次定期定額ETF成功扣款滿三千元，即可獲得新春禮200元便利商店禮券，限量8,000名，活動網址。

三步驟輕鬆完成申請：(1)線上簽署定期定額ETF契約書；(2)選擇投資標的、設定扣款日期(6號、16號或26號)與金額；(3)於扣款日前一個交易日將約定金額存入銀行交割帳戶，扣款10,000元內手續費只要1元。

針對尚未開戶的投資人特別舉辦「財富升等三部曲」活動，首次新開富邦證券戶，達成任務最高可得600元禮券，成為富邦證券客戶並扣款定期定額ETF，還可以訂閱「富邦趨勢週報」，掌握未來一週總體經濟資訊及市場回顧。