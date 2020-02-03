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疫情擴大！近五成企業降年度目標 傳產受害最深

2020-02-03 09:44經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今天發布新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查報告，內容指出，新型冠狀病毒（2019-nCoV）於全球肆虐，為企業發展帶來「無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制、銷售下滑現金流緊張」三大衝擊。

勤業眾信表示，傳統製造業因無法提供彈性及遠端工作環境，成為受疫情影響最深的產業；46%企業預計調降2020年度業績目標；超過八成的企業、九成的外資企業認同，提供員工彈性的工作方式是當務之急。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃指出，根據Deloitte調查，不同性質的產業受新型冠狀病毒的影響程度有異，受調查企業認為影響最大的是「銷售量下滑致使現金流緊張」，消費、金融服務和地產、教育三大產業則回應，「無法正常服務客戶」影響最鉅。

但整體而言，能源、資源及工業產業等傳統製造型企業，是此次新型冠狀病毒疫情影響最嚴重者，其在提供彈性工作及線上遠端工作環境所遇到的阻力最大，因此，管理重點應加強建置疫情防衛措施、保障工作環境安全。

同時，有受調查企業回應，在藉由此次疫情意識到須盡速建立服務客戶的新模式，以及和客戶溝通的新方式；九成的外資企業認為「提供員工彈性的工作方式」是當務之急，並在制定應對政策、實施溝通、提供員工心理和物質援助等，展現最快速的行動力；超過五成的政府和公家機關將「疏導員工心理壓力」視為現階段管理重點。

除此之外，Deloitte報告彙總，「年節後員工返抵工作職位困難、原物料運輸受阻、缺乏可支撐遠距工作的軟硬體設備與條件，以及公司管理階層危機意識不足」，亦是受調查企業疾呼本次受新型冠狀病毒影響所應正視之癥結點。

苗德荃表示，觀察這次新型冠狀病毒對臺灣的影響，隨著春節假期的人潮移動，臺灣已有十例新型冠狀病毒確診案件，各大機構無不嚴陣以待防堵疫情爆發。中國大陸旅遊禁令的發布，可預見臺灣旅遊觀光產業受到衝擊更甚以往；賣場或餐廳的人氣雖然受疫情影響而減弱，在居家隔離及Work From Home模式的效應之下，以及宅經濟的普及，也讓民眾短期內有較多的機會選擇網路平臺來滿足消費需求。

就生技醫療產業而言，口罩類等醫材在春節假期結束後供不應求的場面，在工廠產能持續運轉下，可望緩解一些；受到疫情影響，免疫力強化等相關保健食品也有潛在商機。深受影響的傳產及高科技產業，其在台灣的產能受到影響相對較小，就區域布局而言，則可能藉由鄰近國家如東南亞或臺灣工廠來支應短期的不足；若是其供應鏈對中國仰賴程度高的企業，則需同步考慮其他替代方案來降低斷料的風險。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃。圖/勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃。圖/勤業眾信提供
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