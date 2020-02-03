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獨／滯武漢台胞首批200多人 確定今日陸航包機回台

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疫情延燒 新台幣開盤貶值1角

2020-02-03 09:27經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今天早盤以30.350元兌1美元，貶值1角開出。

受到新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫影響，新台幣上周年後開紅盤，貶至30.2元之上價位；本周由於陸股開市，台股開盤亦重挫，拖累新台幣今天開盤重貶1角。

盤中一度貶至30.360元價位，貶值1.1角，目前貶值幅度稍微收斂，來到30.200元價位，貶值7分。

新台幣台股疫情

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