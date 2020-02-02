股市恐再跌 避險挑這些ETF績效最出色

武漢肺炎疫情爆發，避險資產一夕炙手可熱！借鏡SARS經驗，投資人若做避險階段規劃，擴大短線效率，挑選VIX、反向ETF效率最佳，波段布局則以債券最穩當。

目前受美股上周五（31日）重挫，以及陸股將開市、疫情進入觀察期最高峰，法人認為，短中長期操作的進場點可一併考量，相關具備避險效率特性的富邦VIX（00677U）、台陸股反向ETF及債券ETF，均可伺機介入。

受到武漢疫情擴散，上周避險資產全線勁揚，但部分資產大漲後震盪，市場關注如何「有效」避險。

大型投信主管表示，武漢肺炎的經驗僅2003年SARS風暴可借鏡，值得注意疫情和一般風險性事件均有共同模式，包括首要階段風險不明，避險資產全面翻漲；進入消息起落階段，避險情緒消弭；期間期權類資產漲跌最快，波動大，次為外匯類和股債資產。

從SARS經驗看，彭博統計，疫情開始爆發，恐慌指數VIX最飆，但2003年2月、約疫情爆發一個月，VIX便大幅回落，前三月的報酬率1.8%，VIX更轉跌31%。同期股市從大跌轉大漲，意味投資反向ETF也會轉跌。

傳統上被視為避險資產，還有黃金、美元、日圓和債券，不過黃金和外匯效益不必然顯著，如黃金到2003年4、5月才明顯上漲，三個月的報酬率仍為負；日圓先漲後跌；美元不分後三月、後五月均負報酬。

相較下，債券堪稱是所有時期都適合投資，不僅疫情爆發後的一季和近半年上漲，漲幅擴大，且不分投資級債或高收益債皆正報酬。

因此法人建議，若著眼短期避險，布局VIX、反向ETF，有望取得領先績效，但中長期須設出場點；穩健型或市場敏感度低者，最適合債券。

對照近期武漢肺炎對市場形成首波衝擊，台股掛牌ETF也以股市反向和VIX產品漲最兇，富邦上証反1、元大滬深300反1、國泰中國A50反1、富邦VIX，均以10%以上漲幅，囊括前四，次為元大美債20正2、群益25年美債等債券ETF，漲逾5%。