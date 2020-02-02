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直播／防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

防疫總動員 台新銀行助客戶抗疫

2020-02-02 16:04經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

武漢肺炎疫情衝擊不容小覷，為協助民眾共同防疫，台新銀行即刻啓動相關服務。針對受疫情影響而無法按期繳交銀行款項的客戶，提供延後繳款服務，與民眾共同對抗疫情。

台新銀行今（2）日表示，即日起針對因武漢肺炎疫情影響而無法返回國內，或目前正在自主健康管理狀態，居家隔離無法上班上課，或是在第一線投入救護工作之醫療人員等，台新銀行提供既有房貸、車貸、信貸及微型企業貸款客戶，三至六個月本金緩繳或貸款展延的服務。

同時，考量確診民眾家庭若有短期資金調度之需求，台新銀行叧提供既有房貸戶防疫融資專案，只要同住家人提供確診證明，即可提出融資專案的申請，以備家庭生活所需。

針對受疫情影響相關產業之微型企業主，台新銀行亦提供相關優惠方案，全力支應企業主資金需求。

另因上述情形無法如期繳交信用卡款之卡友，台新銀行特別提供延後繳款服務，卡友僅需致電台新客服申請，確認身份後當期信用卡款項即可延至下期繳交。

若已產生違約金、循環利息等相關費用，亦將協助減免。台新銀行鼓勵卡友可多利用電子/行動帳單，利用ATM、線上轉帳等更多元便利方式繳款，同時透過台新卡得利、行動銀行等App，即可隨時掌握個人帳單消費資訊。

台新銀行總行外觀。報系資料照
台新銀行總行外觀。報系資料照
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台新疫情信用卡

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