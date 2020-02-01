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簽帳金融卡海外消費回饋2.5% 叫Uber Eats也可以

2020-02-01 22:28經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

中信銀行My Way數位存款帳戶即日起推出「My Way簽帳金融卡」（簡稱「My Way卡」），首波「香味特別版」限量發行5萬張，共有四種獨特香味可供選擇。

為搶攻旅遊族群，My Way卡祭出海外消費2.5%現金回饋無上限，為2020年現金回饋最高的簽帳金融卡，客戶一卡在手，立即享香味、享趣味、享優惠！

My Way卡卡面以貓頭鷹「小B」為主角，透過線條勾勒出城市意象，搭配年輕族群喜愛的馬卡龍色系，讓小B帶領客戶環遊世界並享海外消費高額回饋。

中信銀行以「Way」的諧音「味」為靈感，首推香味簽帳金融卡，將My Way卡結合四款獨特香味，香蕉、椰子、玫瑰、巧克力，讓客戶自行選擇「My味」，打造輕鬆愉悅氛圍。

例如黃色的「蕉遊卡」散發香蕉甜美香氣，期待出遊的心情即刻浮現。My Way卡不僅超萌登場，更加碼酷炫科技，只要打開「中信Home Bank」APP掃描卡面，即可解密專屬AR動畫並進行趣味互動，吸引喜愛創新科技的消費者搶先入手。

中信銀行表示，凡申辦My Way數位存款帳戶成功即可擁有My Way卡，成功開立My Way數位存款帳戶並登入網路銀行，還可獲得網路商城購物金3,000元，完成指定任務再享現金回饋。

海外消費2.5%現金回饋不限於國外使用，於Uber Eats、Netflix等常用海外平台消費亦屬回饋範圍。

中信銀行首推香味簽帳金融卡，四款香味任選。圖／中信銀行提供
中信銀行首推香味簽帳金融卡，四款香味任選。圖／中信銀行提供
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中信銀行金融卡香蕉

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