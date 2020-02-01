北捷今起取消8折優惠 省錢搭捷運這樣做

台北捷運宣布2月起取消電子票證8折優惠，改以「搭越多回饋越多」的忠誠度方案取代，兆豐銀行逆勢宣布，2月1日起持兆豐icash系列信用卡搭台北捷運、免登錄直接送10%回饋。一卡通也因應忠誠方案的實施，祭出搭北捷加碼優惠方案，最高可享6%回饋。

台北捷運公司規劃，2月起將會依「搭乘忠誠度」來決定每張卡每個月回饋的比例，每月搭乘11到20次會回饋10 %，相當於全票票價9折；20到30次回饋15 %，相當於85折，30到40次則是回饋20 %，相當於全票八折。只要每月搭乘次數低於40次，優惠就不如以往。

為讓兆豐iCash卡友能輕鬆享受優惠，不受次數限制，兆豐銀行特地推出台北捷運10 %回饋優惠，只要平日用兆豐icash聯名卡系列卡片，包括統一獅聯名卡、Gogoro聯名卡、聖德科斯聯名卡等搭乘台北捷運，每天的第一筆搭乘金額都能享受10％回饋，每卡每月上限50元，相當於每張卡片都可以搭捷運到500元才封頂。

兆豐銀表示，帶著兆豐統一獅聯名卡搭北捷，可享10%回饋；若每個月自動加值2次，再送1萬點Openpoint ，可享用2杯中美式。

一卡通也宣布，即日起至4月30日止，持已登錄活動網頁的一卡通付款搭乘北捷享LINE Pay Money2%儲值金回饋，再攜手9家銀行一起加碼，持已登錄的指定銀行一卡通聯名卡使用一卡通功能搭乘臺北捷運再加碼回饋LINE Pay Money 2%儲值金，與原一卡通加碼的2%，合計可享4%儲值金回饋，再搭上指定信用卡既有回饋，最高可享6%回饋。

一卡通表示，搭乘北捷享LINE Pay Money 2%儲值金回饋活動所有一卡通票卡均可參加，回饋無上限，另參加加碼的銀行有中國信託、聯邦銀行(簽帳金融卡不參加)、第一銀行、永豐商銀、台北富邦、玉山銀行、兆豐商銀、合作金庫、台灣企銀等9家，只要持上述指定銀行之一卡通聯名卡登錄後搭乘北捷，即可享LINE Pay Money 4%儲值金回饋。