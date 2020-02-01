美股暴跌 期貨夜盤爆量重挫

今（1）日清晨收盤的美股暴跌，也衝擊到台灣期交所的夜盤交易行情大幅震盪，台指期近月合約收盤為11,241點，重挫227點，成交量暴增至7萬口；其他相關期貨商品也出現大幅震盪，美國道瓊期貨近月合約收28,188點，重挫642點，成交量增加至10,616口。

美股收盤前，美國政府宣布，對中國實施旅行限制，美國總統川普簽署命令，美國拒絕過去兩周自中國旅行的外國人入境美國，並對過去14天內進出中國湖北的任何美公民，進行14天強制隔離。

美股立即向下殺低，道瓊指數收盤28,256.03點，下跌603.41點、跌幅2.09%；標普500指數收盤3,225.52點，下跌58.14點、跌幅1.77%；NASDAQ指數收盤9,150.94點，下跌148點、跌幅1.59%；費城半導體指數收盤1,789.93點，下跌65.87點、跌幅3.55%。

原本台灣期交所夜盤在早盤還延續昨日台股反彈的走勢，台指期近月合約盤中最高曾到11,470點，但受到美股突然轉為重挫影響，一路殺低，最低跌至11,211點；美國道瓊期貨近月合約收盤為28,188點，下跌642點，成交量暴增至10,616口；美國那斯達克100期貨近月合約收盤為9,006點，下挫246點，成交量為2,026口。

期貨分析師表示，目前武漢肺炎疫情蔓延全球的恐慌氛圍未歇，盤勢還是會受到相當的衝擊，投資人目前關注下周一（3日）陸股開紅盤走勢，最主要觀察陸股何時可以止穩，在疫情未明顯受到控制，以及美、陸股市尚未回穩前，投資人需留意盤勢震盪，除減碼多單之外，儘可能利用期貨進行避險操作，降低損失的可能。