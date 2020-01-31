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台灣人壽通過午資增資案 投入台中洲際棒球場開發計畫

2020-01-31 22:43經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

台灣人壽1月31日召開董事會通過，以新台幣62.1423億元為上限，分次參與午資開發股份有限公司（簡稱「午資公司」）辦理之各次普通股現金增資，以維持99%持股比例，並依台中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案（簡稱「臺中洲際棒球場開發案」）投資計畫，投入資金興建及營運。

台灣人壽表示，為配合政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設之政策，台灣人壽依照相關法令投資臺中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助於提升長期穩定之收益。

台灣人壽說明，本案多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。配合履行本案合約及投資計畫之必要，因應新建娛樂商城之資金需求，台灣人壽將依持有99%股權比例參與午資公司增資以履行股東義務，配合打造專屬臺中結合運動、休閒與娛樂的園區。

近年來，台灣人壽積極配合參與政府各項公共建設，已陸續有投入台中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案、高雄市和發產業園區開發案等，總金額達260億元，為國內壽險公司最多，展現帶動地方發展與共榮的決心。

台灣人壽壽險公司

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