疫情升溫 危機入市短線宜保守因應

中國大陸武漢肺炎疫情升溫，全球股市近日遭到空方狙擊，投資人擔心這波疫情將對台股造成不利影響。對此，凱基投信台股研究團隊表示，疫情警報尚未解除，台股短線將進行拉回整理，隨著疫情逐漸擴散，指數走低之際可拉回尋找買點，短線上應保守因應勿追高，宜降低持股水位，並逢低承接5G族群，聚焦電子上游類股以及側重高殖利率股票。

凱基開創基金經理人顏克丞指出，武漢肺炎疫情已在大陸各省陸續爆發，除湖北省封城外，廣東、江蘇、上海等地均下令停工，預計2月10日起才能復工。按照目前疫情發展來看，台股將隨國際股市修正，若後續武漢肺炎疫情大規模擴散，台股可能再陷入另一段拉回走勢，投資人屆時可逢低找尋長線買點，伺機加碼長線看好的利基型個股。

根據凱基投信台股研究團隊分析，觀察2003年SARS事件的台股經驗，台股於2003年1月24日短線見高點，盤勢隨即反應SARS利空事件，直到當年度因臺北和平醫院封院事件，加權指數於4月28日正式下探波段低點，期間跌幅高達17.33%，以中小型股票為主的櫃買指數跌勢更重，期間跌幅高達20.02%。

顏克丞認為，在中國武漢肺炎疫情衝擊台股之下，電子類股跌幅將小於傳產，加權指數跌幅則小於櫃買指數，在選股策略方面，投資人可先行降低持股水位，在疫情不確定性尚未解除下，操作宜減碼因應，逢低布局長線看多的5G、電子上游及高殖利率族群。

展望長線台股，顏克丞強調，中國「去美國化」勢在必行的趨勢，其轉單效應將持續支撐台灣電子股獲利動能，加上動能主要來源為5G產業，預料有望複製以往4G帶動基礎建設及手機換機潮，支撐電子股獲利維持2至3年的成長循環，受惠於企業獲利動能及台股擁高殖利率優勢，今年仍將大發利市。