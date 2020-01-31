保誠人壽去年暖心募221萬 助受虐兒

英國保誠人壽今天(31日)表示，其2019「為愛而生，溫暖星願娃」公益計畫，透過內部與外部的募款活動，多元管道為兒童保護募款，共募得221萬1,784元。

保誠人壽連續20年攜手家扶基金會執行「星願娃計畫」，希望為心靈創傷的孩子撫平心中傷痛，重建希望。

該公司日前特別舉辦捐贈儀式，由英國保誠人壽總經理王慰慈代表捐贈2019星願娃計畫募款暨贊助兒保車購置，由家扶基金會處長林秀鳳代表受贈並回贈感謝狀。

為了在防範武漢肺炎的特別時刻做出正確防疫示範，英國保誠人壽與家扶基金會於儀式期間全程配戴口罩，以拱手代替握手，以行動支持國內疫情管控。

王慰慈表示，英國保誠人壽推廣「Happy 2gether一起好幸福」的價值理念，除了滿足客戶人生中不同階段的各種保障需求外，也希望將這個精神實踐於企業社會責任，協助家扶一同推廣兒少保護意識，期望降低兒虐發生率。

「2019年我們除了透過公司的力量捐款，也鼓勵同事參與公益活動擔任志工提倡兒童保護意識；並舉辦員工捐款活動，以實際的行動幫助更多受虐的孩子接受心創治療，遠離傷痛，一起好幸福。」

英國保誠人壽為台灣首家關注兒童保護的壽險公司，自2000年至今，星願娃計畫募款累計金額達1億5,200多萬元，支持家扶幫助超過2萬7,000多名兒童遠離暴力的陰影。

星願娃款項的運用，包含為心創兒進行心靈重建、心創治療、兒保車偏鄉服務、家庭諮商輔導、兒童保護觀念宣導等，同時協助家扶建置20間提供心創治療使用的彩虹屋，贊助購入14輛兒保車做為偏鄉服務使用以及兩處庇護所。

家扶基金會處長林秀鳳指出，近年來兒童受虐新聞事件頻繁，看了很令人心疼。對於遭受虐待的兒童來說，心理創傷復原是一條漫長的道路，很感謝英國保誠人壽的長期支持，讓家扶可以幫助這些受虐的孩子和家庭。