簽帳金融卡有香味 中信銀行創舉

中國信託商業銀行今(31)日表示，My Way數位存款帳戶即日起推出「My Way簽帳金融卡(簡稱「My Way卡」)」，首波「香味特別版」限量發行5萬張，共有四種獨特香味。

卡片還隱藏AR（Augmented Reality，擴增實境）互動驚喜，隨手一掃立即體驗。

為搶攻旅遊族群，My Way卡還祭出海外消費2.5%現金回饋無上限，為2020年現金回饋最高的簽帳金融卡，客戶一卡在手，立即享香味、享趣味、享優惠。

My Way卡卡面以貓頭鷹「小B」為主角，透過線條勾勒出城市意象，搭配年輕族群喜愛的馬卡龍色系，讓小B帶領客戶環遊世界並享海外消費高額回饋。

中國信託銀行以「Way」的諧音「味」為靈感，首推香味簽帳金融卡，將My Way卡結合四款獨特香味：香蕉、椰子、玫瑰、巧克力，讓客戶自行選擇My味，打造輕鬆愉悅氛圍。

例如，黃色的蕉遊卡，散發香蕉甜美香氣，期待出遊的心情即刻浮現。

My Way卡不僅超萌登場，更加碼酷炫科技，只要打開中信Home Bank的App掃描卡面，即可解密專屬AR動畫並進行趣味互動，吸引喜愛創新科技的消費者搶先入手。

中信銀行表示，凡申辦My Way數位存款帳戶成功即可擁有My Way卡，首波香味特別版採限量發行5萬張，歡迎新舊客戶立即申辦。

成功開立My Way數位存款帳戶並登入網路銀行，還可獲得網路商城購物金3,000元，完成指定任務再享現金回饋。