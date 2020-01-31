親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

再添一例！1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

簽帳金融卡有香味 中信銀行創舉

2020-01-31 16:50經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

中國信託商業銀行今(31)日表示，My Way數位存款帳戶即日起推出「My Way簽帳金融卡(簡稱「My Way卡」)」，首波「香味特別版」限量發行5萬張，共有四種獨特香味。

卡片還隱藏AR（Augmented Reality，擴增實境）互動驚喜，隨手一掃立即體驗。

為搶攻旅遊族群，My Way卡還祭出海外消費2.5%現金回饋無上限，為2020年現金回饋最高的簽帳金融卡，客戶一卡在手，立即享香味、享趣味、享優惠。

My Way卡卡面以貓頭鷹「小B」為主角，透過線條勾勒出城市意象，搭配年輕族群喜愛的馬卡龍色系，讓小B帶領客戶環遊世界並享海外消費高額回饋。

中國信託銀行以「Way」的諧音「味」為靈感，首推香味簽帳金融卡，將My Way卡結合四款獨特香味：香蕉、椰子、玫瑰、巧克力，讓客戶自行選擇My味，打造輕鬆愉悅氛圍。

例如，黃色的蕉遊卡，散發香蕉甜美香氣，期待出遊的心情即刻浮現。

My Way卡不僅超萌登場，更加碼酷炫科技，只要打開中信Home Bank的App掃描卡面，即可解密專屬AR動畫並進行趣味互動，吸引喜愛創新科技的消費者搶先入手。

中信銀行表示，凡申辦My Way數位存款帳戶成功即可擁有My Way卡，首波香味特別版採限量發行5萬張，歡迎新舊客戶立即申辦。

成功開立My Way數位存款帳戶並登入網路銀行，還可獲得網路商城購物金3,000元，完成指定任務再享現金回饋。

未持有中信銀行外幣帳戶的民眾開立外幣數位存款帳戶可享指定幣別換匯優惠，6月30日前再加碼單月一次外幣ATM提領或存款免手續費優惠，搭配My Way卡海外消費2.5%現金回饋，讓喜愛出國的民眾省上加省。

有香蕉香味的蕉遊卡。中信銀行/提供
有香蕉香味的蕉遊卡。中信銀行/提供
分享

中信銀行金融卡中國信託商業銀行

延伸閱讀

人行淡定 第一季降息機率不大

年終獎金紅包怎麼理財規畫？近50％的人很茫然

中信FUN藝夜 魔幻詩意派對

中信主辦CIP 800億聯貸

相關新聞

台幣反彈 盤中升值逾1角

2020-01-31 14:19

武漢肺炎疫情升溫 星展調降台灣GDP預估

2020-01-31 14:19

買旅遊險 該找壽險？產險？

2020-01-31 13:18

年後保單健檢 你不能忽略這2大重點

2020-01-31 13:17

資金湧入 10年債殖利率破底

2020-01-31 03:00

龍巖出清彰銀股 再度申報

2020-01-31 03:00

智慧經營／林修銘加速多元化金融創新 植入數位DNA

2020-01-31 02:59

上市櫃重訊雙語化 7月上路

2020-01-31 02:58

國銀大陸曝險 降至淨值48％

2020-01-31 02:57

海外複委託交易 衝破2.4兆

2020-01-31 02:57

券商法人業務團隊 掀挖角風

2020-01-31 02:56

2,912億 壽險去年匯損擴大

2020-01-31 02:55

期交所公告：部分契約保證金 調高

2020-01-31 00:29

理專涉挪6300萬元 彰銀已解職

2020-01-31 00:04

2912億！壽險業匯損 連3年創新高

2020-01-31 00:01

匯市爆量 台幣重貶2.71角

2020-01-30 23:49

董監酬金資訊 第二階段公告

2020-01-30 23:37

武漢肺炎旅平險賠不賠？這兩個問題最夯

2020-01-30 17:00

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14

彰銀不肖理專挪用資金10年 金管會證實涉6300萬、4名客戶受害

2020-01-30 18:49
看更多

熱門文章

口罩管制玩真的！ 財政部：違規嚴重最高罰三倍

2020-01-30 19:15

彰銀不肖理專挪用資金10年 金管會證實涉6300萬、4名客戶受害

2020-01-30 18:49

陸延後開工 三大電子生態圈斷鏈

2020-01-31 01:04

勞動基金2019年大賺4,735億元 勞工分紅將創史上最高

2020-01-31 14:27

家長心急買不到小口罩 經部：已展開兒童口罩產能調查

2020-01-31 11:10

延伸國門廣場投資規模107億 基隆港旅運商業大樓要招商

2020-01-31 11:09

2,912億 壽險去年匯損擴大

2020-01-31 02:55

壽險業 去年驚爆近3,000億元匯損

2020-01-30 19:46

口罩廠趕工 產銷將回穩

2020-01-30 23:27

外資：武漢肺炎不太可能使全球經濟脫離成長軌道

2020-01-31 13:14

健喬信元公告 瑞安大藥廠觀音廠4月30日將全部停工

2020-01-30 19:18

龍巖出清彰銀股 再度申報

2020-01-31 03:00

總統拚防疫 八招穩經濟

2020-01-30 23:27

資金湧入 10年債殖利率破底

2020-01-31 03:00

折疊機掀熱潮 面板雙虎利多

2020-01-31 01:22

房租收入報稅 可扣43％成本

2020-01-31 01:29

電信業推進5G 爭取租稅優惠

2020-01-31 01:41

海外複委託交易 衝破2.4兆

2020-01-31 02:57

想中百萬還有機會 546個刮刮樂大獎尚未刮出

2020-01-31 14:56

口罩降價了 每片賣6元

2020-01-30 23:27

券商法人業務團隊 掀挖角風

2020-01-31 02:56

鐵礦跌價一成 鋼界關注

2020-01-31 01:34

財長盤前護盤 呼籲股民毋須恐慌

2020-01-31 09:33

韓廠不玩LCD 面板2虎高階看補

2020-01-31 14:19

匯市爆量 台幣重貶2.71角

2020-01-30 23:49

宏碁 搶視訊會議商機

2020-01-30 23:43

國銀大陸曝險 降至淨值48％

2020-01-31 02:57

上海特斯拉停工 貿聯、和大展望信心不減

2020-01-30 23:51

印度智慧機市場 躍全球第二大

2020-01-31 01:22

今年車市規模 衝45萬輛

2020-01-30 23:53

台灣大、遠傳 OTT流量攀峰

2020-01-30 23:43

網路交易月營業額計算方式從6個月平均改當月計算

2020-01-31 10:38

上市櫃重訊雙語化 7月上路

2020-01-31 02:58

這個台灣小鎮 選立委、中彩券都驚奇連連

2020-01-31 12:03

高績效教練／5G來了，你準備好了嗎？

2020-01-31 02:43

銀行又爆理專A客戶錢 十年A了6,300萬元

2020-01-30 19:01

陸廠延後開工 研調：電視面板2月起缺貨

2020-01-31 14:19

5G跨大步…官方應扮演要角

2020-01-30 23:17

武漢肺炎衝擊供給 中鋼董座：具正面影響

2020-01-30 19:05

中鋼去年獲利衰退達6成 創4年來新低

2020-01-30 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top