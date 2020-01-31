因應武漢肺炎疫情 保誠人壽五招即時關懷

英國保誠人壽今(31)日表示，響應集團「用行動」全力支援對抗「2019新型冠狀病毒(2019-nCoV，俗稱武漢肺炎)」，為客戶提供最及時和全面的關懷，讓客戶在面對健康挑戰時倍感安心。

保誠人壽表示，已率先推出就2019新型冠狀病毒的確診個案提供住院慰問金，四管齊下，實踐守護客戶健康的承諾。

首先在住院慰問金方面，保誠人壽已於今(2020)年2月1日推出「2019新型冠狀病毒」住院慰問金。

適用期間：確診日期介於2020年2月1日至109年4月30日。

適用對象：確診時已為本公司之被保險人。

慰問金：適用期間內確診「2019新型冠狀病毒」而需住院，保誠人壽將於住院期間提供每人每日新台幣1,000元的住院慰問金，最高達45日。

其次在保費繳交方面，保戶得個別檢具證明文件提出保費緩繳三個月之申請。

保誠人壽的保費專線電話：04-24518777#2140、傳真：04-24523752。

第三在保全作業方面，保戶辦理解約、保單借款，及給付滿期金或還本金等保全服務，該公司於疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務。

保誠人壽的保全專線電話：04-24518777#2030、傳真：04-24523752。

保戶可多加利用保誠人壽保戶e點通服務平台，隨時能透過不同電子裝置，查詢自己的保單內容、線上申請保單借款、投資型保單提領(贖回)等。

第四是快速理賠服務，該公司所有住院醫療險保單均已將法定傳染病納為保險範圍，並未列為除外責任，保戶如因法定傳染病住院治療，保誠人壽將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任，保戶可享有完整住院醫療的保障，安心接受治療。

保誠人壽已於疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務。理賠專線電話：04-24518777#2028、傳真：04-24523752。

最後是靈活處理大陸地區理賠醫院限制，除現有指定醫院外，亦接受其他獲中國大陸公布定點醫院之診斷證明辦理理賠申請。