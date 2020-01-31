公司倒退嚕、董事錢愈多 晶相光等10家上市公司這樣說

證交所今（31）日公布上市公司2018年董監酬金實際支領情形及肥貓董監事情形。據證交所統計，2018年公司獲利衰退或虧損擴大，但董事支領的酬金卻逆勢成長的上市公司有10家，分別是中和、如興、華電、榮成、千興、寶徠、皇昌、欣巴巴、晶相光、太極。

上述十家公司中，華電、榮成、晶相光等三家是獲利衰退，但仍有賺錢，另外中和、如興、寶徠、太極等四家公司都是連續呈現虧損，而千興、皇昌、欣巴巴等三家公司是在2018年出現盈轉虧的現象。

證交所31日揭示各上市公司實際支付董事或監察人之酬金總額、平均每位董事或監察人之酬金、及酬金總額占稅後損益百分比等資料，並公布「2018年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的公司名單等相關資訊。

對於公司虧損，但董事酬金增加，中和表示，本公司董監酬金主要有車馬費及薪資等，車馬費依據一般水準給付，提報董事會決議行之，另，本公司設有薪資報酬委員會，定期評估董事、監察人及經理人之薪資報酬，將所提建議提交董事會討論。 本年度董事報酬為出席車馬費及固定報酬，與公司損益變動無關聯性。

如興回應，本公司經收購玖地集團後，營運規模大幅成長，經參酌其他上市櫃公司酬金水準並考量董事承擔之責任及範圍皆較以往加重，於106年8月9日董事會決議依據實際運作需求調整，每月給付一般董事及獨立董事報酬由新台幣1萬元分別調整為新台幣5萬元及7.5萬元。且自2017年10月起，董事由七人增加至九人，以致2108年平均酬金增加。

華電解釋，董監酬金申報金額只是薪資及車馬費及董事長座車的金額，基本上不會隨損益而增減。另一方面，2017年董事長座車已購買多年，淨值為零。2018年另新購一輛座車，到2018年底該車淨值為1,419,998元。若2018年平均每位董事酬金不含車輛則為822,800元，減少71,000元，減幅0.08% 。

榮成表示，全體董事之報酬依其各自對本公司營運參與程度及貢獻價值，每月支領新台幣5萬元至15萬元區間，每年底另支領前述每月報酬金額之二至六個月區間為 年獎報酬，不論盈虧均做給付，全體董事之每月報酬區間，由薪資報酬委員會建 議及提報董事會依法議定之。

千興指出，2018年度酬金增加，主因2017年報酬在2018年列帳發放，自2018年度以後即於當年度列帳。公司董事報酬主要是依公司章程規定，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常水準議定支給之。

寶徠表示，依本公司章程規定，董事、監察人執行本公司職務時，不論公司盈虧，公司得支付給報酬，其報酬授權董事會比照同業水準及相關法令規定辦理。因公司於106年6月股東會新增2位獨立董事，在考量董監事責任加重，且公司董監事酬金已近10年未調整有偏低之情形，經參考同業水準後，方自107年起微幅調整董監事酬金。綜上所述，民國107年每位董事酬金相較106年方會有較大幅度變動，應屬合理。

皇昌表示，2018年度為稅後純損，依章程規定，不分派董事酬勞。但本公司全體董事(含獨立董事)之報酬，依本公司「董事報酬給付辦法」規定，並經薪資報酬委員會評估建議，經董事會決議。董事長之報酬，依其對本公司營運參與之程度及為實際反映其責任負擔與市場酬金水準，相關酬金於2018年1月1日酌加調整，導致該年平均每位董事酬金(不含兼任員工報酬)增加。另一因素是107年度一董事兼任員工於年度中屆齡申請退休，支付退職退休金，致2018年平均每位董事酬金增加。

欣巴巴表示，該公司董事執行公司業務，依照實際執行業務情事之車馬費。 董事、總經理及副總經理之酬金是根據其對公司營運參與程度及貢獻之價值議定之，已充分考慮公司營運績效。此外，公司給付酬金均經內部審慎評估，並由薪資報酬委員會與董事會審核及決議通過。

晶相光表示，該公司獲利雖有衰退，依公司章程訂定如年度有獲利，應提撥不高於3% 為董事酬勞，並經薪酬委員會評定，且經董事會議定之故稅後損益與酬金 之關聯尚屬合理；本公司董事之報酬為實際反應其責任負擔與市場薪酬水準。

太極表示，該公司董事報酬及業務執行費用自2017年11月起係屬固定報酬，依公司訂定之管理辦法發放之，董事酬勞則依公司章程所訂定之政策，年度如有獲利，由董事會決議依稅前淨利提撥1%~3%。 因2018年是淨損，故決議不發放2018年度董事酬勞，其申報金額均依據公司章程及相關規定辦理，尚屬合理。