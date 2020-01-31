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武漢肺炎疫情升溫 保德信人壽啟動四大應變措施

2020-01-31 12:20經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

保德信國際人壽30日表示，有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）確診案例持續增加，為確保保戶權益不受影響，保德信人壽原有保戶服務均正常進行，並自即日起啟動四項相關應變措施 。

保德信人壽亦遵守主管機關之指示，適時調整服務內容及程序。保德信人壽關切疫情影響，亦呼籲國人落實健康自主管理，期望疫情早日緩解。該公司啟動的四項措施如下：

一、客戶服務。客服專線正常營運，若發現保戶罹患法定傳染病而接受住院治療，將會主動通報壽險顧問及理賠部，以協助辦理理賠事宜。

客服中心之櫃檯服務仍正常運作，但是依據疾管署的建議，如為確診病例或14天內自中國湖北返台無症狀者，請保戶自行居家隔離，保護自己及他人健康。

客服櫃檯將提供口罩及手部消毒器供訪客使用。

二、理賠服務。保戶若罹患法定傳染病而接受住院治療，該公司將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任，讓保戶可安心接受治療。

三、保全服務。首先，辦理解約、保單借款，及給付生存金、滿期金或年金等保全服務，事關保單權利之處分，目前皆依正常程序進行。保戶若不方便親自辦理，可通融以傳真方式或email提出申請。保德信人壽的傳真電話：02-27675659；電子郵件信箱: PotService@prudential.com。

保戶另可多利用現行的保戶E園地服務，以免疫情擴大時，造成行使保單權利的不便。

四、保費緩繳。疫情等級為第三級、第二級或相當等級時，保戶得個別檢具證明文件向該公司申請保費緩繳三個月。

保費緩繳將同意緩繳至寬限期結束後三個月。該公司將於緩繳結束後以書面通知，提醒保戶緩繳期限屆滿，請保戶依通知期限將應繳未繳之各期保費繳清。

屆時若未依通知期限繳清應繳之各期保費者，該公司將依條款約定寄發催告、自動墊繳或逕自停效。

保費理賠武漢肺炎

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