這個台灣小鎮 選立委、中彩券都驚奇連連

示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年1月11日才因選出立委陳柏惟、翻轉大甲鎮瀾宮董事長顏清標家族長期雄踞的政治勢力而聲名大噪的台中縣沙鹿鎮（已更名為台中市沙鹿區），今（31）日又獲台灣彩券公司公布，其境內的鑫寶金財神彩券行，是今年到目前為止最常開出大獎的投注站。

台彩公司指出，位於台中市沙鹿區鎮南路二段231號的鑫寶金財神彩券行，今年1月14日開出大樂透2.47億元，一注獨得，這是他們開店12年來首次開出金額高過億元以上頭獎，也是金豬年最後一個億元頭獎。

沒想到好運接二連三，今年農曆春節大年初二（26日）、大年初四（28日），這家彩券行又相繼開出春節大紅包獎項，大年初六（30日）三度開出一注春節大紅包。

這三次的中獎彩券皆為獨得100萬元獎金，其中兩張各為電選十注、總計花費500元。其中一注幸運中獎，另一注為電選二注、自選三注共計250元，當中有一注電選號碼幸運中獎。

台彩公司表示，鑫寶金財神彩券行是今年到目前為止最常開出大獎的投注站。第四屆2014年起以來，該投注站累計已開出七次春節大紅包獎項。

台彩公司統計自今年1月23日小年夜至1月30日，大樂透360組春節大紅包獎項中，累計開出213組，已有180注獨得100萬元。

想中大獎的民眾別急著羨慕，大樂透31日仍將加開九個春節大紅包獎號，只要對中其中任六個就對中100萬元獎項，還有機會贏得上看2億元的頭獎。